Лидеры ЕС согласились продлить санкции против России

Евросоюз / Фото Reuters

Лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.

Сообщает брюссельский корреспондент Радио Свободы Рикардо Йозвяк в Twitter.

При этом он добавил, что санкции против РФ уже действуют 8 лет.

"На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае повторного нападения на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против РФ еще на полгода. Они действуют уже 8 лет", - написал он.

Резолюция Европарламента

16 декабря в Европарламенте приняли важную резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению суровых санкций против России в случае эскалации.

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За резолюцию проголосовали 548 евродепутатов, против выступили 69, воздержались 54.

По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц за счет российских офицеров, участвующих в подготовке возможного вторжения в Украину, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите президента России и их семей".

На резолюцию уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал ее очень своевременной.

"Европарламент прямо подчеркивает, что РФ должна увести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европарламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", – заявил министр.

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Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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