"Лукашенко не боится, что его снесут": оппозиционер назвал истинный страх белорусского диктатора

По мнению Олевского, после того, как был взорван самолет в Мачулищах, Россия может еще больше сдвинуть Лукашенко с контролирующей позиции.

Российский оппозиционер назвал истинный страх белорусского диктатора / сайт Кремля

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень волнуется относительно того, что произойдет после его ухода с должности. Захваченный властью белорусский диктатор боится, что преемником на посту главы государства станет человек, который не будет сторонником его идеологии и политических интересов. По этой причине Лукашенко прилагает усилия, чтобы передать власть своему сыну Николаю. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский в интервью 24 каналу.

По его словам, Лукашенко не боится, что его "снесут". Он хочет, чтобы власть перешла его младшему сыну, однако, по его мнению, Россия может этому помешать.

"Он тот самый директор колхоза, который хочет, чтобы его сын стал директором колхоза. И я уверен, что младший сын готовится к тому, чтобы стать его преемником. Возможно, еще какой-то, но этот в смысле Николай", - сказал журналист.

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По мнению Олевского, после того, как был взорван самолет в Мачулищах, Россия может еще больше сдвинуть Лукашенко с контролирующей позиции. Этот инцидент продемонстрировал россиянам, что Лукашенко не в состоянии полностью контролировать ситуацию, что может помешать "президентскому транзиту".

Кто такой Тимур Олевский Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, который освещает события в Украине и на Ближнем Востоке.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция - дальняя разведка.

После этого Александр Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ а-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ. По его словам, для этого якобы был завербован в 2014 году российский айтишник. Очередной бред путинского прихвостни транслировали белорусские пропагандисты.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подрыв российского самолета-наводчика А - 50 в Беларуси - это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Его устроили не вымышленные "диверсанты", а белорусские партизаны.

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