Лукашенко может помочь России и Китаю обойти западные санкции - ISW

В Пекине Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве с Китаем.

​Александр Лукашенко прилетел в Китай / Фото president.gov.by

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций. С 28 февраля и до 2 марта он будет в Китае, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Как пишут аналитики Института изучения войны, в Пекине Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

В отчете ISW говорится, что ранее белорусский диктатор заявлял, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие, поскольку страна имеет доступ к микроэлектронике, оптике и комплектующим, импортируемым из других государств.

Как доказательство, в ISW привели слова представителей украинской разведки о том, что Лукашенко уже помогал Путину получить оружие для войны против Украины, снабжая российскую оккупационную армию артиллерийскими боеприпасами из белорусских складов.

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Лукашенко также обвинил Запад и США в том, что они принудили украинских чиновников отказаться от переговоров с РФ.

"Путин и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль применил в декабре 2022 года", - считают в Институте изучения войны.

Аналитики объяснили, что эта информационная кампания имела целью побудить западных официальных лиц предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях и, вероятно, способствовала задержке предоставления западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки перед потенциальным дальнейшим неудачам в Украине", - добавили эксперты ISW.

Как сообщал Главред, Лукашенко в Китае сделал циничное заявление о войне. Он заявил, что не хочет войны, но если возникнет агрессия, то белорусы готовы "всерьез ответить". Несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для запуска российских ракет и наступления на Украину, Лукашенко цинично заявил о "миролюбии".

Мирный план Китая по войне в Украине

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение военных действий;

возобновление мирных переговоров;

решение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" относительно окончания войны в Украине не выгоден никому, кроме страны-агрессора России.

Заместитель спикера Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Китая в свой "мирный план" не включили очень важный момент – требование по выводу российских войск с территории украинского государства. КНР, как постоянный участник Совета безопасности ООН, несет особую ответственность за прекращение войны и должна напрямую обсуждать свои инициативы с Киевом, считает Бюхнер.

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