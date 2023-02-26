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"Мирный план" Китая по Украине: в ФРГ назвали важнейший пункт, который "забыл" Пекин

26 февраля 2023, 23:34
Китай несет особую ответственность за прекращение войны России против Украины и должен напрямую обсуждать свои инициативы с Киевом, отметили в Кабмине ФРГ.
Украина, Китай
Китай должен говорить о своих инициативах напрямую с Украиной - ФРГ / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Власти Китая в свой документ по войне России и Украины не включили очень важный момент – требование по выводу российских войск с территории украинского государства. КНР, как постоянный участник Совета безопасности ООН, несет особую ответственность за прекращение войны и должна напрямую обсуждать свои инициативы с Киевом. Об этом заявил заместитель спикера Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Как сообщает Укринформ, он сказал о том, что документ Пекина содержит ряд важных пунктов, однако в нем нет некоторых аспектов. Прежде всего – призыва вывести оккупационные войска из Украины.

"Китайский план включает в себя ряд важных пунктов, таких как четкий отказ от любого использования ядерного оружия. В то же время, с нашей точки зрения, отсутствуют важные элементы, прежде всего, вывод российских войск из Украины", - отметил Бюхнер.

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По его словам, Китай несет особую ответственность за прекращение войны, поскольку является постоянным участником Совбеза ООН. Важно, чтобы Пекин напрямую обговаривал свои инициативы с Киевом.

"Только так можно найти сбалансированное решение, учитывающее законные интересы Украины", - сказал Бюхнер и добавил, что только Киев будет определять условия диалога с Москвой и аспекты завершения войны.

Также он уточнил, что в Берлине понимают важность вывода вражеских сил РФ из Украины.

"Когда Украина говорит, что для нее вывод войск является условием, то я считаю, что это понятная позиция", - заметил Вольфганг Бюхнер и подчеркнул, что резолюция ООН по этому вопросу, которую поддержала 141 страна, является демонстрацией стремления стран-партнеров Украины решить эту проблему.

"Мирный план" Китая

Китай 24 февраля опубликовал документ, в котором изложил свое видение войны России против Украины. Декларация содержит 12 пунктов – в ней Китай призывает стороны к переговорам, снятию санкций с агрессора Москвы и подчеркивает неприемлемость применения ядерного оружия. Пекин не предложил механизма реализации позиций и не осудил военные преступления страны-оккупанта РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с некоторыми пунктами декларации Пекина по войне в Украине, однако допускает возможность обсуждения документа. Он подчеркнул, что задачей Киева является обеспечение изоляции России.

Глава Белого дома Джо Байден раскритиковал документ Китая по войне против Украины и сказал, что декларация выгодна только агрессору России. По мнению Байдена, Путин положительно воспринял такой "мирный план" от Пекина.

Наступление России на Украину:

новости Германии новости Китая война России и Украины
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