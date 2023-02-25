Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

Джо Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне. Глава Белого дома считает это иррациональным.

Джо Байден прокомментировал "мирный план" Китая / president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" относительно окончания войны в Украине не выгоден никому, кроме страны-агрессора России.

"Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен", - заявил Байден в интервью телеканалу ABC News.

Кроме критики мирного плана Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне. Глава Белого дома считает это иррациональным.

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"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.

В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

Мирный план Китая по войне в Украине

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение военных действий;

возобновление мирных переговоров;

решение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

Представленный руководством Китая "мирный план" прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, развязанная президентом Владимиром Путиным война – это выбор диктатора РФ, и она может закончиться хоть завтра.

"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - подчеркнул представитель Белого дома.

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