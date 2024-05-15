'Наивно надеяться на возвращение территорий': Петр Павел сделал неожиданное заявление

Военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения войны, мирная договоренность должна учитывать интересы Украины, заявил президент Чехии.

https://glavred.info/world/naivno-nadeyatsya-na-vozvrashchenie-territoriy-pavel-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-10565423.html Ссылка скопирована

Президент Чехии считает, что на войну в Украине следует "смотреть реалистично" / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", twitter.com/general_pavel

Надежда на возвращение Украиной оккупированных территорий "в обозримом будущем" является наивной. Россия не собирается просто так отдавать эти территории, поэтому следует рассмотреть "мирное соглашение". Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью SkyNews, пишет Ceske noviny.

По его словам, на войну в Украине нужно "смотреть реалистично".

"Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина может вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия просто так не отдаст оккупированные территории. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Это может быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - сказал Петр Павел. видео дня

Позже в Twitter, Павел добавил, что давно призывает поддерживать Украину в соответствии с международным правом. Он отметил необходимость увеличения поставок боеприпасов и военной техники в Украину через чешскую инициативу.

Чешский президент подчеркнул, что Россия способна немедленно остановить войну, однако ей это не интересно. Ведь оккупанты надеются достичь своих целей - взять под контроль Украину, устранить демократически избранное правительство и демилитаризовать суверенную страну.

"Поэтому для нас так важна поддержка Украины. Однако военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения конфликта. Наоборот, это должно происходить одновременно. В то же время любая мирная договоренность обязательно предусматривает согласие Украины и учетом ее основных интересов", - добавил Павел.

Мирные переговоры с РФ - новости по теме

Напомним, экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Украина победит в войне с Россией и может заставить Путина сесть за стол переговоров с позиции силы. Она отмечает, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с оккупированных территорий.

Также Россия вспомнила о переговорах на фоне наступления на Харьковщине, однако Украина отвергает их, считая это лишь торгом. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что объявление Путина о возможности переговоров без вывода российских войск является лишь блефом.

Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но не с Путиным, потому что он не хочет их. Он подчеркнул, что Украина продвигает свою "формулу мира" и проводит мировые саммиты без РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред