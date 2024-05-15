'Наивно надеяться на возвращение территорий': Петр Павел сделал неожиданное заявление

Надежда на возвращение Украиной оккупированных территорий "в обозримом будущем" является наивной. Россия не собирается просто так отдавать эти территории, поэтому следует рассмотреть "мирное соглашение". Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью SkyNews, пишет Ceske noviny.
По его словам, на войну в Украине нужно "смотреть реалистично".
"Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина может вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия просто так не отдаст оккупированные территории. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Это может быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - сказал Петр Павел.видео дня
Позже в Twitter, Павел добавил, что давно призывает поддерживать Украину в соответствии с международным правом. Он отметил необходимость увеличения поставок боеприпасов и военной техники в Украину через чешскую инициативу.
Чешский президент подчеркнул, что Россия способна немедленно остановить войну, однако ей это не интересно. Ведь оккупанты надеются достичь своих целей - взять под контроль Украину, устранить демократически избранное правительство и демилитаризовать суверенную страну.
"Поэтому для нас так важна поддержка Украины. Однако военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения конфликта. Наоборот, это должно происходить одновременно. В то же время любая мирная договоренность обязательно предусматривает согласие Украины и учетом ее основных интересов", - добавил Павел.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Мирные переговоры с РФ - новости по теме
Напомним, экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что Украина победит в войне с Россией и может заставить Путина сесть за стол переговоров с позиции силы. Она отмечает, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с оккупированных территорий.
Также Россия вспомнила о переговорах на фоне наступления на Харьковщине, однако Украина отвергает их, считая это лишь торгом. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что объявление Путина о возможности переговоров без вывода российских войск является лишь блефом.
Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но не с Путиным, потому что он не хочет их. Он подчеркнул, что Украина продвигает свою "формулу мира" и проводит мировые саммиты без РФ.
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