Обезглавивший учителя исламист может быть чеченцем из РФ – СМИ

Исламист, обезглавивший учителя в Париже – москвич / Фото: BFMTV

Во Франции в убийстве учителя в пригороде Парижа подозревают 18-летний уроженец России.

"Согласно предварительному расследованию, убийца — чеченец, родился в Москве в 2002 году и ещё ребёнком приехал во Францию. По некоторым данным, он крикнул "Аллах Акбар", перед тем как его нейтрализовала полиция", - сообщает издание BFMTV.

По данным СМИ, вероятный преступник подписан в Twitter как Чечен_270. Правоохранители выследили аккаунт и заблокировали.

"На след подозреваемого полицейские вышли после того, как в одном из Twitter-аккаунтов была опубликована фотография отрезанной головы", – отмечает издание.

Уточняется, что в консульстве РФ во Франции подтвердили, что по делу об убийстве педагога проходит 18-летний уроженец Москвы.

Напомним, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин 16 октября мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.