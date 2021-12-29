УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин хочет упростить получение российского гражданства выходцам из стран СССР

29 декабря 2021, 13:52
Прослушать новость
Остановить

Упростить получение гражданства предлагают для более 20 категорий лиц.

false
В РФ хотят упростить получение гражданства для более 20 категорий лиц / УНИАН

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства. Документ касается, в частности, граждан бывшего СССР и их детей.

Текст законопроекта опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предлагает расширить полномочия президента РФ по определению категорий лиц, которые смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре. Так, предлагается, чтобы глава государства мог определять категории таких лиц "не только в гуманитарных, но и в любых других целях".

Предлагается сократить перечень требований при получении гражданства РФ для более 20 категорий лиц. Среди них, в частности:

  • граждане бывшего СССР и их дети;
  • участники государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;
  • лица, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;
  • лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР в пределах государственной границы современной России) и т.п.

Также в законопроекте предлагают предоставлять российское гражданство при изменении государственной границы РФ (оптация). Оптация означает выбор гражданства людьми, имеющими двойное гражданство или проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России, без собеседования.

Выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе

Ранее сообщалось, что почти 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. При этом в оккупированном Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула почти 2,5 млн граждан Украины, заявлял Алексей Резников.

При этом в России ранее посчитали, что почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российские паспорта в упрощенном порядке.

Однако уже осенью 2021 года представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) стали выдавать меньше российских паспортов местным жителям. Такая тенденция наблюдается потому, что в Кремле потеряли интерес к этому процессу, отметил он.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости России российское гражданство
Сейчас вы просматриваете новость «Путин хочет упростить получение российского гражданства выходцам из стран СССР». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеГороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везение Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаСамый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря ПутинаАни Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетниЛюбовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравленияС Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления
14:35

Порошенко опережает Зеленского во втором туре выборов президента – опрос

14:32

Последний герой на 1+1: создатели шоу объявили о старте всенародного кастингаВидео

14:29

В ЕС рассказали о сценариях вторжения России в УкраинуВидео

14:14

Дочь Сумской удивила Сеть радикальной сменой имиджа

14:07

"Большая стройка": Между Киевом и Васильковом начали курсировать электрички

Реклама
13:52

Путин хочет упростить получение российского гражданства выходцам из стран СССР

13:17

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:15

Сделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условиеВидео

13:13

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

13:00

Гороскоп на завтра, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьВидео

12:56

Фотографировались с черепом, чтобы выложить в соцсети: на Прикарпатье подростки разгромили склеп

12:44

Арнольд Шварценеггер официально развелся с Марией Шрайвер после 10 лет судебных разбирательств

12:40

Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье возник из-за зажженной свечи: пациенты сгорели заживоВидео

12:17

"Ребенок без сознания лежал под кроватью": на Харьковщине мужчина вынес 8-летнего мальчика из пылающего дома

12:12

За 2021 год на Днепропетровщине сдали почти 100 объектов "Большой стройки"

12:05

В Украине в 10 раз увеличили штрафы за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов и ягодВидео

12:01

Лобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в мире

11:20

Известный гонщик Мочанов попал в дорожный скандал в центре Киева

11:10

"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый ГодВидео

11:00

"Или деньги - или тело обратно в морг": в Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего

Реклама
10:45

США оставят свои корабли в Средиземном море из-за скопления войск РФ возле Украины, – СМИВидео

10:33

Подбираем правильный тональный крем: от пудры из муки и мела к микрогранулам и "второй коже" новости компании

10:29

Обожжено 90% тела: в результате пожара в больнице на Прикарпатье пострадали три медикаВидео

10:06

"Вареник с брынзой": Вирастюк вульгарно прокомментировал пикантное фото девушки и угодил в скандал

09:45

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину-пешеходаВидео

09:17

"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций СШАВидео

09:07

Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз

08:46

Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО - Кулеба

08:15

Потеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатиимнение

08:02

Морозы отступят, придет оттепель: синоптик уточнила, какой будет погода в Украине на Новый год 2022Видео

07:56

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

07:15

"Посмотрим": Байден ответил, будет ли встречаться с Путиным из-за УкраиныВидео

06:50

Астрологический прогноз на январь-2022: как сложатся работа, поездки, любовные и денежные дела

06:37

В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

06:28

Четыре причины, почему Россия готовит наступление на Украинумнение

05:41

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

05:23

Гороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджаВидео

05:10

Когда COVID-больным стоит вызвать скорую: в Минздраве назвали перечень тревожных симптомовВидео

04:39

Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

04:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

Реклама
04:17

Дита фон Тиз уже не та: 49-летняя королева бурлеска заметно поправилась

03:53

Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения

03:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

02:34

Украинская блогерша взволновала "горячими" кадрами после родов

02:23

Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

02:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

01:45

Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

01:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

01:22

9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 годуВидео

00:51

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять