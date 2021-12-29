Путин хочет упростить получение российского гражданства выходцам из стран СССР

В РФ хотят упростить получение гражданства для более 20 категорий лиц / УНИАН

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства. Документ касается, в частности, граждан бывшего СССР и их детей.

Текст законопроекта опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предлагает расширить полномочия президента РФ по определению категорий лиц, которые смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре. Так, предлагается, чтобы глава государства мог определять категории таких лиц "не только в гуманитарных, но и в любых других целях".

Предлагается сократить перечень требований при получении гражданства РФ для более 20 категорий лиц. Среди них, в частности:

граждане бывшего СССР и их дети;

участники государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;

лица, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР в пределах государственной границы современной России) и т.п.

Также в законопроекте предлагают предоставлять российское гражданство при изменении государственной границы РФ (оптация). Оптация означает выбор гражданства людьми, имеющими двойное гражданство или проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность.

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Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России, без собеседования.

Выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе

Ранее сообщалось, что почти 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. При этом в оккупированном Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула почти 2,5 млн граждан Украины, заявлял Алексей Резников.

При этом в России ранее посчитали, что почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российские паспорта в упрощенном порядке.

Однако уже осенью 2021 года представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) стали выдавать меньше российских паспортов местным жителям. Такая тенденция наблюдается потому, что в Кремле потеряли интерес к этому процессу, отметил он.

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