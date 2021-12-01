Зеленский пообещал 1 декабря внести в Раду законопроект о двойном гражданстве

Владимир Зеленский внесет в Раду проект закона о двойном гражданстве 1 декабря / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести сегодня в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.

Такое заявление глава государства сделал 1 декабря во время ежегодного обращения в парламенте.

По его словам, в мире 65 млн украинцев. Для граждан Украины, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.

Двойное гражданство в Украине

Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.

Реклама

26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому парламентарии предлагают узаконить двойное гражданство в Украине. Если документ примут, украинцы смогут получать паспорта других государств, а иностранцы – украинское гражданство. При этом обладатели паспорта страны-агрессора, которой сегодня является Россия, могут лишиться политических прав.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах.

22 сентября во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой. Он пообещал им, что реализует идею двойного гражданства.

Тогда он признал, что сейчас ввести двойное гражданство в Украине непросто, поскольку некоторые украинцы эмигрировали в страны, которые нельзя назвать друзьями нашего государства.

Читайте также: