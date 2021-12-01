Зеленский сегодня выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием - онлайн трансляция

Зеленский 1 декабря выступает в парламенте / УНИАН

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием в парламенте.

Чтобы выразить поддержку Зеленскому во время его выступления многие нардепы от партии Слуга народа надели "антиолигархические" футболки.

"Предвкушаю неловкую ситуацию в Раде сегодня. Слуг заставили прийти в футболке "Підтримую Президента. Проти олігархів". И вот наблюдаю сейчас в Раде, как представители Коалиции не спешат натягивать этот шедевр креатива на себя", - написал в своем телеграм-кнале нардеп Ярослав Железняк.

Николай Тищенко / Фото Страна

К слову, под Радой сегодня много правоохранителей - стоит оцепление из полиции, подвезены автозаки, а также собираются митингующие. В основном - представители движения SaveFOP. Они требуют принятия закона 5866, который отменяет обязательное введение кассовых аппаратов.

Обращение Зеленского к Верховной Раде - смотреть онлайн:

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, что в Украине готовится военный переворот 1-2 декабря. Такое заявление президент сделал 26 ноября в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона.

30 ноября первый заместитель руководителя украинского парламента Александр Корниенко заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по тысяче гривен за участие в "государственном перевороте", о котором ранее заявлял Зеленский.

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