В областях предлагают по 1000 гривен за участие в "госперевороте" - вице-спикер Рады

Александр Корниенко / УНИАН

Александр Корниенко, первый заместитель руководителя украинского парламента, заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по тысяче гривен за участие в "государственном перевороте", о котором ранее в рамках своей пресс-конференции заявлял президент Владимир Зеленский. Об этом Корниенко заявил, 30 ноября, во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

По словам Корниенко, когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день – это отнюдь не похоже на переворот.

"Если люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к "переворачивателям", – сказал первый вице-спикер Рады.

Корниенко уточнил, что информацию о такой сумме получил от правоохранительных органов.

"Сейчас погода очень плохая – может, надо и тысячу гривен давать, чтобы люди удосужились (участвовать в перевороте, – Главред)", – сказал нардеп.

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Корниенко не ответил на вопрос, кто именно планирует свозить людей в Киев из регионов, но добавил, что провластная партия "троллит" оппозицию из-за митингов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковое подтверждение того, что в Украине готовится военный переворот 1-2 декабря.

"Я получил информацию, что 1 декабря в нашем государстве будет государственный переворот. [...] У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен $1 млрд и так далее", — сообщил глава государства.