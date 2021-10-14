Украина стала ближе к введению двойного гражданства: в МВД сообщили сроки

По поручению президента в ведомстве активно работают над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства.
Закон о двойном гражданстве в Украине может появиться через год. Соответствующий законопроект вскоре могут внести в Верховную Раду.
Сейчас документ изучают в Министерстве юстиции, а потом законопроект будет рассматривать Верховная Рада, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио Свобода.
"По поручению президента мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", — рассказал Енин.
читайте такожТолько не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в УкраинеПо словам заместителя главы МВД, в этом вопросе важно расширить участие соотечественников, которые не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО.
Двойному гражданству в Украине быть?
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.
По словам юриста Татьяны Козаченко, украинцам не запрещено иметь двойное гражданство, однако если оно приобретается добровольно, а не автоматически, то могут появиться основания для приостановки украинского гражданства.