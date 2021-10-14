Украина стала ближе к введению двойного гражданства: в МВД сообщили сроки

Украинцам разрешат получить второе гражданство / УНИАН

Закон о двойном гражданстве в Украине может появиться через год. Соответствующий законопроект вскоре могут внести в Верховную Раду.

Сейчас документ изучают в Министерстве юстиции, а потом законопроект будет рассматривать Верховная Рада, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

"По поручению президента мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", — рассказал Енин.

читайте такожТолько не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в УкраинеПо словам заместителя главы МВД, в этом вопросе важно расширить участие соотечественников, которые не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО.

Двойному гражданству в Украине быть?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине , а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.

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