Два гражданства и 650 тысяч паспортов РФ на Донбассе: эксперт объяснил проблему ситуации в Украине

Споры по трактовке статьи в Конституции о двойном гражданстве до сих пор идут – политтехнолог/ УНИАН

На территории Украины законодательством не предусмотрено наказание за второе гражданство. И даже если такая санкция будет введена, запустить ее не удастся. На Донбассе уже приблизительно 650 тысяч украинцев получили паспорт России, а у множества есть также гражданство Польши, Израиля, Венгрии и Румынии. Юристы спорят о трактовке в Конституции, однако никакого наказания за двойное гражданство нет. Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что на практике сотни тысяч или даже миллионы украинцев уже получили второе гражданство. Это неизбежная практика, учитывая мировые тенденции. Здесь следует акцентировать внимание на получении паспортов Венгрии, Румынии, Польши, Израиля и России. На Донбассе и вовсе около 650 тысяч украинцев стали обладателями российского гражданства.

"Дело в том, что это уже реальность, сотни тысяч наших граждан, может, миллионы, де-факто имеют двойное гражданство. Это нормально – с учетом мобильности, глобализации современного мира это неизбежно. Поэтому надо обратить внимание на то, что, прежде всего, масса людей имеет двойное гражданство с Польшей, Венгрией, Румынией, Израилем и Россией. Мы видим ситуацию на Донбассе, где примерно 650 тыс. граждан получили второй паспорт, российский", - сказал Золотарев.

По его словам, в вопросе двойного гражданства существует правовая коллизия, так как юристы продолжают спорить о том, как правильно трактовать 4 статью Конституции страны о едином гражданстве на территории украинского государства.Читайте также"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданства

Впрочем, уточнил эксперт, проблема не является новой – для тех же депутатов она была актуальной еще десять лет назад. Можно принять специальную норму, запрещающую второе гражданство, однако она вряд ли будет работать. Наиболее вероятно, что в ближайшем будущем ситуация с решением этого вопроса не изменится.

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"По сути, никаких санкций за двойное гражданство нет. А многие депутаты еще лет 10 назад имели и три гражданства, это не было большой редкостью, тем более что некоторые работали в Украине "вахтовым методом", у них дети там, в Лондоне или на Лазурном берегу. Де-юре можно принять запретную норму, но работать она не будет. Вопрос в том, что для многих чиновников должность – это инструмент для зарабатывания денег, и они готовят запасные аэродромы. Вопрос к власти: кого сажать в те или иные кресла, это вопрос кадрового отбора, политической ответственности. Думаю, скорее всего, все останется как есть, поскольку нельзя в одном случае легализовать двойное гражданство, в другом – запретить", - подчеркнул политтехнолог Андрей Золотарев.

Двойное гражданство в Украине

Весной глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что официальный Киев планирует разрешить двойное гражданство в Украине со странами Евросоюза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что он поддерживает введение двойного гражданства в Украине. Однако этот вопрос не касается второго гражданства со страной, которая является агрессором.

Народный депутат Олег Дунда рассказал, что в законопроекте о двойном гражданстве в Украине предлагается на временной основе лишить политических прав лиц, которые являются также гражданами России. Им намерены запретить избираться, быть избранными и занимать государственные должности.