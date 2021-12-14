УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за Украину

14 декабря 2021, 12:25
Прослушать новость
Остановить

Законопроект поддержали 285 народных депутатов.

Паспорт
Инострацам будет проще получить украинское гражданство / УНИАН

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Законопроект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов, сообщает Главред.

Документ предусматривает упрощение порядка получения гражданства Украины "гражданами государства, признанного парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, в действиях в Донецкой и Луганской областях".Читайте также"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданстваЭтот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие или участвующими в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям через политические убеждения".

Таким образом российским оппозиционерам теперь будет проще получить украинское гражданство, если у них вдруг возникнет такое желание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение двойного гражданства для украинцев за границей

Реклама

По его словам, в мире 65 млн украинцев. Для граждан Украины, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада двойное гражданство
Сейчас вы просматриваете новость «Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за Украину». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниЛунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты Подорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровкуПодорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровку С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея ПервозванногоС днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:15

Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФ

13:06

Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границыВидео

13:04

Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизньВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

12:40

Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

Реклама
12:25

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за УкраинуВидео

12:16

"Большая стройка" Зеленского капитально обновила объездную Тального: дорогу откроют 15 декабря

12:11

Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

12:10

Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

11:52

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

11:48

Водить научился в Интернете и проехал 60 км: на Сумщине подросток вместе с братом сбежал из домаВидео

11:42

"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты

11:42

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из садика с разрезанным языком, мальчику наложили пять швовВидео

11:30

Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения

11:13

На Прикарпатье поезд раздавил авто: в ужасной аварии погибли мужчина и женщина

11:04

С апреля 2022-го антибиотики в аптеках только по е-рецептам - Минздрав

10:29

Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погибФотоВидео

10:22

При имплементации REMIT важно разграничить функции и полномочия НКРЭКУ и АМКУ – эксперт

09:51

В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию

09:41

Кровоизлияние и сотрясение мозга: в Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы

Реклама
09:25

"У дипломатии есть шанс": у Зеленского оценили результаты переговоров Байдена и ПутинаВидео

08:57

"Копов вызвали, но те не доехали": на Черниговщине поймали мужчину, убившего сожительницу и месяц прятавшегосяВидео

08:52

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

08:41

Коронавирус в Украине 14 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 7 тысяч за суткиВидео

08:32

В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продуктыВидео

08:20

Удобный повод для развязывания войнымнение

07:55

Дипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg

07:30

Референдум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите УкраиныВидео

07:23

США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину

06:51

Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможностиВидео

06:49

Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала датуВидео

06:41

Полет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

06:30

Место "интимной силы" Путинамнение

06:02

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

05:50

Угроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарииВидео

05:48

Как вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаВидео

05:12

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

05:05

Звезда сериала Игра в кальмара в одном белье не сумела скрыть манящие изгибы подтянутого тела

04:58

Насыпала сахар в перчатку и нахамила: в Киеве произошел скандал из-за одноразовых пакетовВидео

04:36

Врежет арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали дату атаки циклонаВидео

Реклама
04:28

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

04:12

Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

03:40

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

03:12

ТОП-5 приборов в доме, которые даром тянут электроэнергию: как сэкономить на платежке

02:45

"Все это про страх ответственности": Андрей Задворный оправдался за то, как расстался со Златой Огневич

02:40

В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

02:22

Какие два продукта помогают снизить высокий уровень холестерина - ответ кардиологов

01:48

Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 годВидео

01:07

Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста

00:51

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять