Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за Украину

Инострацам будет проще получить украинское гражданство / УНИАН

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Законопроект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов, сообщает Главред.

Документ предусматривает упрощение порядка получения гражданства Украины "гражданами государства, признанного парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, в действиях в Донецкой и Луганской областях".Читайте также"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданстваЭтот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие или участвующими в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям через политические убеждения".

Таким образом российским оппозиционерам теперь будет проще получить украинское гражданство, если у них вдруг возникнет такое желание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение двойного гражданства для украинцев за границей

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По его словам, в мире 65 млн украинцев. Для граждан Украины, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.

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