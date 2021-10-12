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В МВД рассказали, когда украинцам могут разрешить иметь паспорта других стран

12 октября 2021, 08:30
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Кабинет министров вскоре завершит подготовку законопроекта о множественном гражданстве.

паспорт Украины
На рассмотрение Верховной Рады готовится соответствующий законопроект. / ua.depositphotos.com

Вскоре в парламент подадут проект закона, который будет позволять двойное гражданство в Украине, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. При этом чиновник уточнил, что сейчас продолжается экспертиза этого документа в Минюсте.

Говоря о самом документе, Енин объяснил, что в нем говорится о том, чтобы позволить тем этническим украинцам, которые имеют паспорта государств-членов НАТО и ЕС, не отказываясь от их гражданства, получить украинское гражданство по территориальному происхождению, передает "РБК-Украина".

"Речь идет о более активном их привлечении и в плане бизнес-процессов, и культурной дипломатии, и в политических процессах, происходящих в Украине. Мы не должны оставлять без внимания абсолютно естественное желание этих людей быть частью Украины", – подчеркнул Енин.

Однако, добавил он, есть проблема: Украина сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации и видит недружественную политику со стороны других отдельных соседей, и определенные меры безопасности также должны быть внедрены.

Говоря о сроках появления законопроекта, Енин прогнозирует завершение подготовительных процессов законопроекта на уровне правительства уже в ближайшее время, а дальше – слово за парламентом, то есть говорить о конкретных сроках пока рано.

Двойное гражданство в Украине: что известно

  • Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.
  • 22 сентября во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой. Он пообещал им, что реализует идею двойного гражданства.
  • Тогда он признал, что сейчас ввести двойное гражданство в Украине непросто, поскольку некоторые украинцы эмигрировали в страны, которые нельзя назвать друзьями нашей страны.
  • Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.
viber
МВД двойное гражданство российские паспорта Евгений Енин
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