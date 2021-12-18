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Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал закон

18 декабря 2021, 21:23
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Иностранці смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре.

Паспорт
/ УНИАН

Получить украинское гражданство по упрощенной схеме смогут иностранцы и лица без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, Верховная Рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении ОП.

Кто сможет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре:

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  • граждане РФ, подвергшиеся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение двойного гражданства для украинцев за границей.

По его словам, в мире 65 млн украинцев. Для граждан Украины, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

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Владимир Зеленский двойное гражданство
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