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"В Кремле потеряли интерес": Гармаш объяснил замедление выдачи российских паспортов в ОРДЛО

24 ноября 2021, 12:40
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Активность выдачи российских документов снизилась после проведения выборов в Госдуму РФ.

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В ОРДЛО замедлилась выдача российских паспортов / УНИАН

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) стали выдавать меньше российских паспортов местным жителям. Такая тенденция наблюдается потому, что в Кремле потеряли интерес к этому процессу, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

Активно выдавать российские документы прекратили после проведения выборов в Госдуму России, отметил Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Процесс активной паспортизации закончился вместе с проведением на территории ОРДЛО выборов в российскую Госдуму. Сейчас паспортизация проводится очень вяло", – сказал Гармаш.

Он отметил, что, к сожалению, не имеет точных цифр, которые демонстрировали бы объемы выдачи российских паспортов в ОРДЛО, а данным, которые публикует российское Министерство внутренних дел, Гармаш не верит.

"Единственное, о чем можно абсолютно уверенно говорить – динамика заметно снизилась, интерес к этому процессу в Кремле сейчас исчез", – подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.

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Но радоваться рано, отметил Гармаш, ведь паспортизация будет продолжаться. Этот процесс мог замедлиться еще и потому, что для получения российского паспорта нужно иметь "паспорт" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а из-за большого количества желающих их выдают очень медленно.

Выборы в российскую Госдуму проходили 17-19 сентября 2021 года и завершились в единый день голосования 19 сентября. Голосовали на выборах также жители временно оккупированных районов Донбасса, которые получили гражданство РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача паспортов России жителям оккупированных территорий Донбасса грозит нашей стране тем, что Владимир Путин может забрать Донбасс.

"Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация (на Донбассе – ред.) отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно", – заявил Зеленский.

Также волонтер и блогер Юрий Касьянов отметил, что российская паспортизация в оккупированных районах Донбасса – это бомба замедленного действия, которая угрожает Украине. Он подчеркнул: после паспортизации жителей ОРДЛО Донбасс становится ассимилированной Россией территорией.

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