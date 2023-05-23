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"События на Белгородщине – не последнее восстание в РФ": в Минобороны Украины сделали заявление

Алёна Воронина
23 мая 2023, 14:00 обновлено 23 мая, 14:03
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В МОУ дистанцировали Украину от связи с российскими добровольцами, однако отмечают, что мы имеем общие цели.
Легион Свобода России, Минобороны Украины
В Минобороны Украины объяснили боевые действия в России/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион "Свобода России", armyinform.com.ua

События, которые сейчас происходят в Белгородской области страны-агрессора России – это не последний случай восстания в пределах российских границ.

Российские повстанцы и партизаны пытаются изменить нынешний режим в РФ, который развязал кровавую войну против Украины и изолирует саму Россию. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, пишет The Guardian.

Он отметил, что довольно странно, что российские повстанцы и партизаны активизировались для борьбы против террористического режима в РФ именно сейчас, а не раньше. По словам Сака, видимо, для российских повстанцев была достигнута переломная точка после гибели более 200 тысяч российских оккупантов в войне против Украины.

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Советник министра обороны Украины отметил, что такие события разворачиваются в Белгородской области именно сейчас, потому что украинские войска показали, что Россию "можно и нужно бить на поле боя". А это в свою очередь могло вдохновить российских повстанцев и партизан, которые надеются что-то изменить в своей стране и не хотят быть частью преступления агрессии РФ против Украины.

Юрий Сак дистанцировал Украину от связи с российскими добровольцами, которые пошли в рейд в Белгородской области. Однако он отметил, что мы имеем с ними общие цели.

"Мне кажется, цель этих действий была сформулирована вчера теми, кто их совершил. Они заявили, что хотят демилитаризовать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории... Мы верим, что для того, чтобы Украина была в безопасности, Европа была в безопасности после того, как мы одержим победу над Россией на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России", – отметил советник министра обороны Украины.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Тем временем появилась информация, что РФ хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории. В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

Смотрите видео, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о последних событиях в Белгороде:

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