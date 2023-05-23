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Удар в любой момент: в ВСУ назвали, откуда может быть новая ракетная атака РФ

Алексей Тесля
23 мая 2023, 11:50 обновлено 23 мая, 13:00
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Оккупанты подыскивают "ключи" к слабым местам нашей ПВО, пояснила Наталья Гуменюк.
Гуменюк, ракетный удар
Существует угроза ракетного удара с моря, предупредила Наталья Гуменюк / Минобороны РФ, скриншот

Российские оккупанты могут готовить новый ракетный удар по Украине, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что враг продолжает искать слабые места ПВО Украины. В эфире информационного телемарафона представитель Сил обороны юга Украины напомнила о том, что во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в район осуществления пусков.

"На этот раз были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать "ключи" к слабым местам нашей ПВО. Пока ракетная угроза высока, но не критическая", - рассказала она.

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По ее словам, оккупанты в последнее время пытаются испытывать разные направления, чтобы убедиться, на каком из этих направлений система противовоздушной обороны Украины может иметь какие-то пробелы.

Угроза удара из акватории Черного моря

На боевом дежурстве в Черном море находится 1 ракетоноситель, который продолжает дежурство с прошлых суток. Он несет на себе 8 "Калибров".

"Удар с моря может в любой момент. Особенно когда ракетоноситель находится на дежурстве. Кроме того, враг уже испытывал тактику, когда выводил дополнительные ракетоносители прямо во время активности тактической или стратегической авиации. Это довольно быстрый процесс, но все же 2-3 часа как правило, нужно, чтобы занять эту позицию. Поэтому мы постоянно обновляем информацию о наличии ракетоносителей в Черном море", - добавила Гуменюк.

Напомним, в ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.

Позднее стало известно, что 22 мая российские оккупанты атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Защитники украинского неба сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Больше новостей:

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