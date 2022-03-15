Сотруднице российского канала, которая выступила против войны в Украине, предъявили обвинение

За спиной ведущей она развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.
В России начался суд над сотрудницей российского пропагандистского телеканала, которая в прямом эфире вышла в кадр с плакатом в поддержку Украины.
Марину Овсянникову обвиняют по административной статье 20.2 ч.2 (организация несогласованного публичного мероприятия, либо призывы к ним), пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Отмечается, что сотруднице пропагандистского Первого канала грозит 10 суток ареста. Заседание по ее делу уже началось.
Читайте такжеАнтивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойНапомним, прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.
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Автор: Сергей Коломиец