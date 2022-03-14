"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого канала

Марина Овсянникова / Скриншот

Прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.

"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате, который попал в прямой эфир.

Как оказалось, смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

В Сети появился ее ролик, в котором она объяснила мотивы своего поступка.

Она заявила о том, что Россия является агрессором в Украине.

Россиянка уверена в том, что ответственность за войну против Украины лежит на президента РФ Владимире Путине.

"К сожалению, последние годы я работал на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. Мне очень стыдно", - рассказала Овсянникова.

Она добавила, что ее папа - украинец, а мама - русская.

Овсянникову уже задержали и сейчас она находится в ОВД Останкино, об этом сообщают ее друзья. Ей грозит административное дело.

Напомним, ранее президенгт Владимир Зеленский заявил о том, что российские пропагандисты, распространяющие ложную информацию о войне в Украине, будут отвечать за военные преступления так же, как и преступная российская власть, которая дает приказы бомбить мирных людей.