Зеленский высказался о смелом поступке сотрудницы Первого канала

Зеленский поблагодарил редактора Первого канала / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые не боятся протестовать и доносить правду о войне.

Отдельно глава государства поблагодарил редактора Первого канала Марию Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду (о войне в Украине - ред.). Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, родным, близким и лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны", - сказал Зеленский в обращении.

Ранее Главред писал о том, что прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.

"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате, который попал в прямой эфир.

Как оказалось, смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

В Сети появился ее ролик, в котором она объяснила мотивы своего поступка.