Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине Овсянниковой

Марина Овсянникова / Facebook/MarinaOvsyannikova

Стали известны подробности о российской журналистке Марине Овсянниковой, которая сорвала прямой эфир Первого канала антивоенным плакатом.

На ее странице в Facebook указано, что она закончила Кубанский университет, а также училась в академии РАНХиГС.

Обратим внимание, что после отчаянного поступка многие пользователи выразили ей благодарность за смелость.

На странице Овсянниковой в Facebook - настоящий ажиотаж.

Тысячи людей говорят ей слова поддержки и благодарности:

"Горжусь вашей смелостью";

"Спасибо вам";

"Спасибо , вы настоящий герой";

"Спасибо за правду";

"Марина Вы невероятно смелая женщина! Спасибо Вам большое";

"Какая молодец, спасибо";

"Дякую велике за правду і вашу сміливість";

"Восхищен! Преклоняюсь перед Вашим мужеством".

Добавим, что в Сети не все оценили поступок Овсянниковой.

"Еще немного, и эту пропагандистку Овсянникову канонизируют. Нате вам, чтобы с ума не сошли. А то уже нимб над ее кочаном рисовать готовы. Что в ней героического? Обо***ась, что скоро хана всему? Да, хана. Сама же на это 8 лет на путлоящере пахала. Получай, не с***ь, девчонка", - пишет в Facebook блогер Саша Сотник.

В комментариях пользователи отмечают, что акция в эфире росТВ может быть заготовкой спецслужб РФ.

Напомним, прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.

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"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате, который попал в прямой эфир.

Как оказалось, смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

В Сети появился ее ролик, в котором она объяснила мотивы своего поступка.