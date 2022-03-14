Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине Овсянниковой

После отчаянного поступка многие пользователи выразили Марине Овсянниковой благодарность за смелость.
Стали известны подробности о российской журналистке Марине Овсянниковой, которая сорвала прямой эфир Первого канала антивоенным плакатом.
На ее странице в Facebook указано, что она закончила Кубанский университет, а также училась в академии РАНХиГС.
Обратим внимание, что после отчаянного поступка многие пользователи выразили ей благодарность за смелость.
На странице Овсянниковой в Facebook - настоящий ажиотаж.
Тысячи людей говорят ей слова поддержки и благодарности:
- "Горжусь вашей смелостью";
- "Спасибо вам";
- "Спасибо , вы настоящий герой";
- "Спасибо за правду";
- "Марина Вы невероятно смелая женщина! Спасибо Вам большое";
- "Какая молодец, спасибо";
- "Дякую велике за правду і вашу сміливість";
- "Восхищен! Преклоняюсь перед Вашим мужеством".
Добавим, что в Сети не все оценили поступок Овсянниковой.
"Еще немного, и эту пропагандистку Овсянникову канонизируют. Нате вам, чтобы с ума не сошли. А то уже нимб над ее кочаном рисовать готовы. Что в ней героического? Обо***ась, что скоро хана всему? Да, хана. Сама же на это 8 лет на путлоящере пахала. Получай, не с***ь, девчонка", - пишет в Facebook блогер Саша Сотник.
В комментариях пользователи отмечают, что акция в эфире росТВ может быть заготовкой спецслужб РФ.
Напомним, прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.
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"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате, который попал в прямой эфир.
Как оказалось, смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.
В Сети появился ее ролик, в котором она объяснила мотивы своего поступка.