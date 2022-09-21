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В РФ будут протестовать против мобилизации: партизаны идут жечь военкоматы, Шойгу приказал их охранять

21 сентября 2022, 16:00

Партизаны объявили "охоту" на военкоматы в России после решения Путина объявить частичную мобилизацию.

Мобилизация в России, российские военные, призыв в РФ, коктейль Молотова
В РФ будут протестовать против мобилизации/ ua.depositphotos.com

После объявления диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в России российские партизаны объявили "охоту" на военкоматы. Они готовятся поджигать их и призывают сограждан делать так же.

Об этом сообщают в телеграм-канале "Роспартизан". Там отмечается, что отныне военкоматы, мобильные агитационные пункты и другие здания российского Министерства обороны являются целью номер один для партизанского движения.

"Готовьте коктейли Молотова, запасайтесь горючим и сухим спиртом и готовьтесь. Цельтесь в помещения с архивами, уничтожайте документы – пусть ищут родителей, мужей и братьев и лично вручают им свои смертные расписки. Отныне ударить военкома – это заслужить уважение движения. А поджечь военкомат – это получить индульгенцию", – говорится в сообщении.

При этом авторы публикации отмечают, что партизаны будут бороться против тех, кто "зажрался и засиделся в кремлевских хоромах".

"Не слушайте их гнилые речи. Поджигайте, братья, их старые кабинеты. Освобождайте Родину от погани огнем!", – призывают партизаны.

В РФ будут усиленно охранять военкоматы

В то же время российский министр обороны Сергей Шойгу, очевидно чувствуя настроения среди россиян, приказал усиленно охранять военкоматы в РФ.

Как сообщает российское Минобороны, Шойгу сказал, что нужно "усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещение пунктов приема и сбора граждан".

Днем 21 декабря российский министр поручил начать выполнение приказа Путина о частичной мобилизации.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

Украинцы отреагировали на это решение мемами в соцсетях. Украинцы шутили, что теперь придется собирать на пакеты, и что в следующем году в нашем государстве хорошо заколосятся хлеба.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

При этом после объявления Путиным частичной мобилизации в стране-агрессоре России массово раскупили билеты в другие государства. Из-за такого ажиотажа цены на билеты резко выросли, а в РФ уже начали распространять "инструкции", как сбежать из страны.

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