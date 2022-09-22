РФ нужно минимум пол года, чтобы пополнить войска для обороны, год – чтобы наступать – Коваленко/ Reuters, скрин

Россия не сможет собрать обещанные министром обороны РФ Шойгу 300 тысяч мужчин на войну в Украине в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации. На сегодня страна-агрессор уже доказала на практике, что не может собрать даже полноценный армейский корпус, а не то, что такое большое количество солдат.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона. Он напомнил, как в России собирали третий армейский корпус – на это пришлось потратить четыре месяца с мая по август, однако из ожидаемых 15 600 человек личного состава удалось собрать чуть больше 12 тысяч.

"То есть почти за четыре месяца они не смогли собрать 15,5 тысяч личного состава – это фактически антирекорд. А сейчас говорят о каких-то 300 тысячах. Поэтому им нужно минимум пол года для того, чтобы как-то восстановить возможности своих подразделений для осуществления хотя бы оборонительных действий на тех территориях, которые они временно оккупировали, не говоря уже о наступательном потенциале", – объясняет эксперт.

Для того, чтобы российские захватчики восстановили свои возможности и могли пойти в наступление, им нужно даже больше года.

Поэтому, по мнению эксперта, сейчас для Путина очень нужна пауза, чтобы восстановить возможности своей армии.

"Ему реально нужна пауза. Он не будет идти на какие-то мирные переговоры, он не будет о чем-то договариваться. Он может лишь имитировать какой-то переговорный процесс для того, чтобы действительно накопить силы, сделать резервы, восстановить возможности своей армии для каких-то наступательных действий, но не для того, чтобы уйти с тех территорий, которые они захватили", – отмечает Коваленко.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

Украинцы отреагировали на это решение мемами в соцсетях. Украинцы шутили, что теперь придется собирать на пакеты, и что в следующем году в нашем государстве хорошо заколосятся хлеба.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

При этом после объявления Путиным частичной мобилизации в стране-агрессоре России массово раскупили билеты в другие государства. Из-за такого ажиотажа цены на билеты резко выросли, а в РФ уже начали распространять "инструкции", как сбежать из страны.

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