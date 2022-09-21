Учился в сельхозакадемии: ВСУ ликвидировали студента-оккупанта из Костромского полка

Эдуард Реунов учился в сельхозакадемии, однако поехал воевать в Украину / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, twitter.com/Shtirlitz53

Защитники Украины ликвидировали в Херсонской области 24-летнего российского оккупанта Эдуарда Реунова из 331-го Костромского полка.

О "денацификации" захватчика сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.

"Давно не было слышно о "славных традициях" 331 Костромского полка. Снова недобитки начали всплывать. В Херсонской области успешно проводят "операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал Штефан.

Реунов был ликвидирован 4 сентября. Он принимал участие в войне с февраля. В июле захватчику, который учился в магистратуре сельхозакадемии, но осенью 2021 ушел в армию, исполнилось 24 года.

Как сообщал Главред, министр обороны РФ Сергей Шойгу в девять раз приуменьшил потери личного состава российской оккупационной армии на войне в Украине. По его словам, Россия якобы потеряла около 6 тысяч человек. При этом по данным украинского Генштаба, потери страны-агрессора в живой силе по состоянию на утро 21 сентября составляли более 55 тысяч человек.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потеряла огромное количество своих солдат на фронте в Украине. Раненных и убитых может быть около 150 тысяч человек. Он отметил, что Путин объявил частичную мобилизацию, так как в РФ "нет потенциала для создания новых соединений".

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