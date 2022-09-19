Воевал в Чечне и на Донбассе: ВСУ ликвидировали российского депутата

ВСУ ликвидировали российского депутата в Украине / скриншот

ВСУ удалось ликвидировать российского депутата Саая Айдыса, который ранее воевал в Сирии и на Донбассе.

До участия в войне против Украины он был председателем комитета по правовой политике Хурала представителей города Кызыла 5 созыва, сообщил блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Саая Айдыс обладатель крапового берета, участник боевых действий в Чечне, на Донбассе 2014-2015гг., военной операции в Сирии успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - сообщил Штефан.

Как сообщал Главред, ранее ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области. Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой.

Кроме того, в результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены. При этом ранения получили около 70 захватчиков, а также уничтожены около 30 единиц техники РФ.

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