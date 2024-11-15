Война в Украине: Трамп сказал, на чем сосредоточится его администрация

Политик выразил сожаление из-за смертей гражданских и военных в Украине.

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Дональд Трамп заявил, что будет работать над заврешением войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 28 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп рассказал о приоритетах работы своей администрации

47-й президент США планирует закончить войну РФ против Украины

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на том, чтобы завершить войну России против Украины. Об этом он сказал во время мероприятия во Флориде 14 ноября.

"Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", - цитирует политика CNN.

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Трамп выразил сожаление по поводу смертей из-за войны, "независимо от того, солдаты ли это или люди, которые находятся в городах".

"Мы будем работать над этим", - отметил он.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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