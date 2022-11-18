Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

Украину может ждать полный или частичный блэкаут некоторых областей, если Россия будет продолжать удары по инфраструктуре.
17 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре. На этот раз, как уточнили в Нафтогазе, враг разрушил ряд объектов газовой инфраструктуры. На других зафиксированы повреждения. Специалисты устанавливают масштабы нанесенного урона и устанавливают информацию о пострадавших.
В интервью Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, чем грозят украинцам удары РФ по инфраструктуре и как стоит готовиться, чтобы справляться с их последствиями.
Нафтогаз Украины подтвердил удары России по газовой инфраструктуре. Объясните, пожалуйста, как она работает и на чем скажутся массированные обстрелы?
Массированные обстрелы, в первую очередь, скажутся на ограничении подачи газа. Фактически, на газу у нас 85-87% котельных, в которых в основном установлены газомазутные блоки. А это означает риск ограничения поставок тепла. Кроме того часть электроэнергии в Украине тоже вырабатывается благодаря газу, потому ситуация с обстрелами может сказаться так, что мы можем остаться не только без тепла, но и без электроэнергии. И в этой ситуации можно говорить прямо, что мы все ближе к апокалиптическому сценарию, при котором некоторые города, в первую очередь - Харьков из-за его расположения у границы и проблем с электроэнергией, теплом и водой. В частности, после недавнего "прилета" Харьков был без электроэнергии около 16 часов, а сейчас город может полностью остаться без тепла и электроэнергии в связи с отсутствием газа.
Но это касается и других городов - может произойти так, что эти города также на какое-то время могут остаться без газа. Я не исключаю сценария, что газ на какое-то время будут отключать.
А как надолго у нас могут отключать газ? Что будет происходить в тот период, пока его нет?
Во-первых, мы с вами не знаем реальной ситуации, куда именно попали. Чтобы делать какие-то прогнозы, нужно понимать цифры - например, попали в такую-то скважину, дебет скважины и суточная норма добычи такие-то - исходя из этого, можно было бы делать прогнозы о том, на сколько нам хватит газа. Во-вторых, прогноз остатков газа мы можем озвучивать, исходя из погодных условий, потому что при температуре воздуха минус 10 градусов, количество потребления газа увеличивается на 20%, если до этого, например, было -5. То есть из-за большой разницы в потреблении газа и электроэнергии (а, значит, и сжигания газа на ТЭЦ), в этой ситуации все выглядит так, что прогнозы давать трудно. Но при тех сценариях, которые Нафтогаз озвучивал еще в октябре, то газа нам должно было хватить для прохождения отопительного сезона при очень экономном использовании. Но в нынешней ситуации я не был бы таким оптимистом.
То есть могут быть ситуации, при которых мы начнем мерзнуть? Особенно те, кто живет в больших городах, я правильно вас поняла?
Немного не так - мерзнуть мы будем уже. Отключения электроэнергии будут, температура в помещениях будет ниже, чем обычно. Школы и вузы будут отключены - дай бог, чтобы нам хватило газа на отопление для многоквартирного фонда. Но температура в квартирах точно будет намного ниже.
Что нас может ждать в дальнейшем, если такие обстрелы будут продолжаться?
Нас может ждать частичное или полное отключение некоторых областей. Еще раз повторюсь - мы все ближе к апокалиптическому сценарию, когда не только некоторые города, но и области могут остаться без электроэнергии, а другие - в полном блэкауте. К сожалению, РФ все больше разрушает нашу инфраструктуру - энергетическую, газовую. И в этой ситуации удар по западу Украины, по атомным подстанциям, из-за чего отключены несколько энергоблоков - это тоже серьезная проблема, которая показывает, что на западе Украины тоже не настолько безопасно, и далеко не все будут обеспечены электроэнергией. Потому в этой ситуации вполне могут без электроэнергии и частично без тепла.
Тогда что бы вы посоветовали украинцам, чтобы как-то справиться с последствиями? Что можно сделать на бытовом уровне?
Тут надо разделять на две части - отдельно многоквартирный фонд и частный сектор. В многоквартирном все сложнее, потому как человек централизованно зависит и от теплоснабжения, и от электроэнергии. Единственным резервным источником тепла в многоквартирном доме является электроэнергия. Сейчас с ней огромные проблемы, потому человек в этой ситуации находится в патовом положении, поскольку может остаться без тепла и электроэнергии.
К сожалению, массовой эвакуации никто проводить не будет, на этот случай остается лишь один вариант - человек должен быть готов по возможности переехать в другой регион, более безопасный. То есть поехать в сельскую местность к теще, друзьям, знакомым, где есть печка, по возможности установить генератор и вот таким путем переживать сложившуюся ситуацию. Ведь она не закончится завтра - на восстановление нашей энергетической системы нужны годы и миллиарды долларов. К сожалению, у Украины их нет, а срок изготовления оборудования для ремонта - от полугода. Нам их нужны сотни, потому в ближайшие полгода-год (а, может, и больше) будем находиться в такой ситуации - будут отключать электроэнергию, тепло, воду и так далее.