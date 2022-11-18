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Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

Анастасия Кучкина

журналист

18 ноября 2022, 08:00

Украину может ждать полный или частичный блэкаут некоторых областей, если Россия будет продолжать удары по инфраструктуре.

Олег Попенко, ракетный удар, газ
Массированные ракетные обстрелы скажутся на ограничении подачи газа потребителям - Олег Попенко / Коллаж УНИАН, facebook.com

17 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре. На этот раз, как уточнили в Нафтогазе, враг разрушил ряд объектов газовой инфраструктуры. На других зафиксированы повреждения. Специалисты устанавливают масштабы нанесенного урона и устанавливают информацию о пострадавших.

В интервью Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, чем грозят украинцам удары РФ по инфраструктуре и как стоит готовиться, чтобы справляться с их последствиями.

Нафтогаз Украины подтвердил удары России по газовой инфраструктуре. Объясните, пожалуйста, как она работает и на чем скажутся массированные обстрелы?

Массированные обстрелы, в первую очередь, скажутся на ограничении подачи газа. Фактически, на газу у нас 85-87% котельных, в которых в основном установлены газомазутные блоки. А это означает риск ограничения поставок тепла. Кроме того часть электроэнергии в Украине тоже вырабатывается благодаря газу, потому ситуация с обстрелами может сказаться так, что мы можем остаться не только без тепла, но и без электроэнергии. И в этой ситуации можно говорить прямо, что мы все ближе к апокалиптическому сценарию, при котором некоторые города, в первую очередь - Харьков из-за его расположения у границы и проблем с электроэнергией, теплом и водой. В частности, после недавнего "прилета" Харьков был без электроэнергии около 16 часов, а сейчас город может полностью остаться без тепла и электроэнергии в связи с отсутствием газа.

Но это касается и других городов - может произойти так, что эти города также на какое-то время могут остаться без газа. Я не исключаю сценария, что газ на какое-то время будут отключать.

А как надолго у нас могут отключать газ? Что будет происходить в тот период, пока его нет?

Во-первых, мы с вами не знаем реальной ситуации, куда именно попали. Чтобы делать какие-то прогнозы, нужно понимать цифры - например, попали в такую-то скважину, дебет скважины и суточная норма добычи такие-то - исходя из этого, можно было бы делать прогнозы о том, на сколько нам хватит газа. Во-вторых, прогноз остатков газа мы можем озвучивать, исходя из погодных условий, потому что при температуре воздуха минус 10 градусов, количество потребления газа увеличивается на 20%, если до этого, например, было -5. То есть из-за большой разницы в потреблении газа и электроэнергии (а, значит, и сжигания газа на ТЭЦ), в этой ситуации все выглядит так, что прогнозы давать трудно. Но при тех сценариях, которые Нафтогаз озвучивал еще в октябре, то газа нам должно было хватить для прохождения отопительного сезона при очень экономном использовании. Но в нынешней ситуации я не был бы таким оптимистом.

То есть могут быть ситуации, при которых мы начнем мерзнуть? Особенно те, кто живет в больших городах, я правильно вас поняла?

Немного не так - мерзнуть мы будем уже. Отключения электроэнергии будут, температура в помещениях будет ниже, чем обычно. Школы и вузы будут отключены - дай бог, чтобы нам хватило газа на отопление для многоквартирного фонда. Но температура в квартирах точно будет намного ниже.

Что нас может ждать в дальнейшем, если такие обстрелы будут продолжаться?

Нас может ждать частичное или полное отключение некоторых областей. Еще раз повторюсь - мы все ближе к апокалиптическому сценарию, когда не только некоторые города, но и области могут остаться без электроэнергии, а другие - в полном блэкауте. К сожалению, РФ все больше разрушает нашу инфраструктуру - энергетическую, газовую. И в этой ситуации удар по западу Украины, по атомным подстанциям, из-за чего отключены несколько энергоблоков - это тоже серьезная проблема, которая показывает, что на западе Украины тоже не настолько безопасно, и далеко не все будут обеспечены электроэнергией. Потому в этой ситуации вполне могут без электроэнергии и частично без тепла.

Тогда что бы вы посоветовали украинцам, чтобы как-то справиться с последствиями? Что можно сделать на бытовом уровне?

Тут надо разделять на две части - отдельно многоквартирный фонд и частный сектор. В многоквартирном все сложнее, потому как человек централизованно зависит и от теплоснабжения, и от электроэнергии. Единственным резервным источником тепла в многоквартирном доме является электроэнергия. Сейчас с ней огромные проблемы, потому человек в этой ситуации находится в патовом положении, поскольку может остаться без тепла и электроэнергии.

К сожалению, массовой эвакуации никто проводить не будет, на этот случай остается лишь один вариант - человек должен быть готов по возможности переехать в другой регион, более безопасный. То есть поехать в сельскую местность к теще, друзьям, знакомым, где есть печка, по возможности установить генератор и вот таким путем переживать сложившуюся ситуацию. Ведь она не закончится завтра - на восстановление нашей энергетической системы нужны годы и миллиарды долларов. К сожалению, у Украины их нет, а срок изготовления оборудования для ремонта - от полугода. Нам их нужны сотни, потому в ближайшие полгода-год (а, может, и больше) будем находиться в такой ситуации - будут отключать электроэнергию, тепло, воду и так далее.

ракетный удар отключения света Олег Попенко
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