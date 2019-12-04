Убийство 3-летнего сына депутата: стали известны новые подробности трагедии

Вячеслав Соболев / скриншот

Подозреваемым в покушении на депутат Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына в среду, 4 декабря, изберут меру пресечения. Перед заседанием суда правоохранители провели следственный эксперимент на месте трагических событий.

По данным ТНС, полиция ходила с одним из подозреваемых возле перекрестка, где и было совершено покушение. В то же время, второй подозреваемый находился в номере гостинцы и выходил со следователями на балкон, откуда, по мнению правоохранителей, стреляли по машине Соболева.

Управляющие отелем рассказали, что задержанный снял номер на шесть суток, а трагический вечер был лишь первым днем. Сообщается, подозреваемый принес с собой не только оружие, но и сложенную картонку, под которой прятался на балконе.

Как ранее сообщал Главред, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате погиб его трехлетний сын. Погибший ребенок оказался крестником украинской певицы Ирины Билык. Правоохранители начали следствие по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

На следующий день после трагедии правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых. По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, следователи рассматриваю три версии трагической гибели ребенка. Позже стало известно, что полиция выяснила, кто является заказчиком покушения на Соболева. Также глава Правого сектора Андрей Тарасенко рассказал о причастности подозреваемых в убийстве ребенка к организации. 3 декабря правоохранители объявили двум задержанным подозрение в умышленном убийстве.