"Кладем газопровод на их санкции": Киселев зачитал в эфире рэп

Киселев решил запустить пропагандистские щупальца и в рэп-культуру / Фото: кадр из видео

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев прочитал рэп в эфире одной из телевизионных программ.

Пропагандист выбрал для творческого порыва традиционно агрессивную политическую тематику. Видео опубликовано в YouTube.

"Сидишь на кухне? Ругаешь Америку? Попробуй сделать это по телику", - спел Киселев.

Телеведущий в свойственной для него манере негативно отозвался о Европе и заявил о бесполезности санкций.

"Но мы спокойно, не поддаваясь на провокации, кладем свой газопровод на их санкции", - сказано в тексте песни.

Киселев затронул тему задержания рэперов в России, утверждая, что причина – использование мата в текстах песен. Эту нишу решил занять и сам телеведущий, анонсировав летом 2019 года собственный рок-фестиваль в Коктебеле в Крыму.

Напомним, это уже не первый творческий порыв Киселева в данном жанре. Ранее в эфире собственной программы он выступил с рэп-номером на строчки легендарного советского поэта Владимира Маяковского из поэмы "Хорошо".

Как ранее сообщалось, в РФ начали ущемлять права рэперов, чтобы пропагандисты смогли добиться благосклонности молодежи, полагает экс-вице-премьер страны.