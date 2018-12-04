Почему в России начали "кошмарить" рэперов: экс-вице-премьер назвал возможную причину

В РФ могли начать "кошмарить" рэперов, чтобы пропагандисты смогли добиться благосклонности молодежи, полагает экс-вице-премьер страны / УНИАН

В Российской Федерации могли начать "кошмарить" рэперов специально для того, чтобы пропагандисты показали, что поддерживают исполнителей, и понравились молодежи.

Демонстрация поддержки рэперов могла быть попыткой пропагандистов показать свою продвинутость, написал бывший вице-премьер РФ Альфред Кох на своей странице в Facebook.

"У меня складывается впечатление, что рэперов начали кошмарить специально для того, чтобы уроды типа Дмитрия Киселева (российский телеведущий — Ред.) или Симоньян (главред канала RT Маргарита Симоньян — Ред.) своей поддержкой рэперов могли бы продемонстрировать свою "продвинутость" и понравиться молодежной аудитории", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России задержали рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов). Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и избрал меру пресечения в виде 12 суток содержания под стражей. Позже в стране массово отменили концерты популярных среди молодежи групп и исполнителей, были созданы "черные списки" музыкантов.

Напомним, Дмитрий Киселев в телеэфире прокомментировал задержание Хаски, заявив, что такая мера "оказалось явно несоразмерным наказанием" и "рэперов не стоит кошмарить". Также ведущий зачитал рэп.