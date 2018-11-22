В России суд принял решение по наказанию для рэпера Хаски

Хаски 12 дней проведет за решеткой / Фото: Facebook/Хаски

В российском Краснодаре суд оправдал рэпера Хаски по одному из трех обвинений и принял решение о наказании за мелкое хулиганство в виде 12 суток содержания под стражей.

Как сообщает Медиазона, служители фемиды не наши состава преступления в протокол об организации массового пребывания граждан в общественном месте.

Отмечается, что Хаски получил 12 суток ареста по протоколу о мелком хулиганстве. Третье обвинение – в отказе пройти медицинское освидетельствование – суд еще не рассмотрел.

Напомним, 21 ноября в российском Краснодаре полиция задержала рэпера Хаски. Музыкант должен был выступать в краснодарском зале Arena Hall, но владелец отменил мероприятие после предостережения прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

Адвокат обвиняемого сообщил, что правоохранители выдвинули ему обвинения по трем административным статьям.