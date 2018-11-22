Задержание рэпера Хаски: полиция предъявила обвинения по трем статьям

21 ноября в российском Краснодаре полиция задержаларэпера Хаски, и выдвинула ему обвинения по трем административным статьям.

Адвокат музыканта Алексей Аванесян сообщил, что рэпер обвиняется в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также отказе пройти медицинское освидетельствование, передает "Интерфакс".

Теперь Хаски по каждому из правонарушений грозит до 15 суток ареста.

Напомним, вечером 21 ноября Хаски должен был выступать в краснодарском зале Arena Hall, но владелец отменил мероприятие после предостережения прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности. Затем концерт перенесли в клуб Bounce, но, по словам очевидцев, его обесточили, тогда рэпер вышел к поклонникам, забрался на машину у клуба, и зачитал один из своих треков. С машины его сняли полицейские.

Ранее на Одесском кинофестивале возник скандал, когда главный приз получил фильм главные роли в котором исполняет Хаски, которого называют "личным рэпером Моторолы".