"Ни дня без зрады": главный приз ОМКФ получил фильм с участием "личного рэпера "Моторолы"

Проходивший в южной столице Украины Одесский кинофестиваль (ОМКФ), принес неожиданный скандал - главный приз кинофестиваля получил фильм, главные роли в котором исполняют жена "личного рэпера Моторолы" Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом "Хаски"... да и он сам, собственно, тоже в этом фильме есть.

"Ну, вот выяснилось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена Хаски... да и сам он там тоже присутствует. Хаски - Дмитрий Кузнецов из Бурятии, который писал песни для убийцы-заправщика Моторолы, был у него в "Спарте", в ДАПе, и дружит с идеологом рашизма Прилепиным", - написала в своем Facebook Алена Балаба.

"Цитирую: "Во время боев за Донецкий аэропорт Хаски пытался стать членом батальона "Спарта", которым командовал Моторола. Один из донецких замполитов Захар Прилепин в своем ЖЖ вспоминал: "Помню, как Хаски в Донецке, в своих трико и совсем не зимней куртке, пошел в аэропорт, к Мотороле устраиваться на работу. Без предупреждения. Его, конечно же, повязали, привели к Мотику как диверсанта. В трико, в курточке, бурятский парень. Мотор поговорил с ним минут пять, посмеялся. "А иди, — говорит, — ко мне фотокором, ну", - приводит Балаба слова Прилепина.

"Вот это зашквар, ребята", - резюмирует Балаба.

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Напомним, 13 июля стартовал 9-й Одесский международный кинофестиваль. Самое громкое кинособытие началось с красной дорожки, по которой дефилировали гости мероприятия.

Как ранее сообщалось, российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки нарвалась на шквал критики от подписчиков из-за разноцветного нелепого костюма.