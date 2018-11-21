В России задержали рэпера Хаски для проверки на экстремизм

Хаски стал в России персоной нон-грата / Фото: Facebook/Хаски

В российском Краснодаре 21 ноября задержан рэпер Хаски, концерты которого ранее уже неоднократно срывались и запрещались.

"Рэпера Хаски задержали в Краснодаре. С ним адвокат, сотрудничающий с Правозащитой Открытки", - сообщается в Telegram-канале Правозащита Открытки.

Ранее издание Московский комсомолец отмечало, что прокуратура Краснодарского края вынесла предупреждение о концертах артиста Хаски, песни которого собираются проверять на экстремизм. В частности, был отменен ряд концертов музыканта.

Ранее в Ростове-на-Дону на концерте Хаски по причине визита полиции отключили свет и звук. Певец читал тексты песен без микрофона и музыки. Сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, которые планировали организовывать концерты исполнителя.

"Хаски задержала полиция. Почему? Потому что он выступал на улице, стоя на машине, после того, как ему отменили один концерт, и не дали провести второй. Полиция считает, что он мог повредить машину. Вот так негодяй!", - сообщает подробности инцидента Telegram-канал Тихое Место.

Напомним, ранее на Одесском кинофестивале возник скандал, когда главный приз получил фильм главные роли в котором исполняет Хаски, которого называют "личным рэпером Моторолы", а также его жена.