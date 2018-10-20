Экс-вице-премьер России предупредил, когда Путин нажмет ядерную кнопку

Владимир Путин перед смертью нажмет ядерную кнопку, полагает экс-вице-премьер России / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что президент страны Владимир Путин перед смертью нажмет ядерную кнопку.

Главе РФ невыносима сама мысль, что после него все будет продолжаться, как ни в чем не бывало, написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.

По его мнению, "вся жизнь российского лидера последние пять лет — это лишь бесконечный поиск убедительного (в его специфическом понимании) повода для нажатия этой пресловутой кнопки".

"Перед смертью он нажмет кнопку. Ему невыносима сама мысль, что после него все будет продолжаться как ни в чем не бывало. Он будет считать это черной неблагодарностью бытия после всего, что он для него сделал. И он заставит его вести себя прилично, то есть — по-пацански", — отметил Кох. Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".