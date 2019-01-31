Как оригинально поздравить Кирилла с Днем ангела 2019

31 января православные отмечают День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

В народе праздник прозвали Афанасьев день или Афанасий-ломонос.

Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зима"В старину говорили, что именно с этого дня наступали самые суровые морозы. Однако с тех пор, климат немного сменился. Ранее синоптик уже объявил, когда в Украину вернутся холода.

В Афанасьев день принято проводить обряды по изгнанию нечистой силы.

По народным приметам, вьюга 31 января сулила позднюю весну, а ясная погода в полдень – раннюю. При этом считалось, что земля, которая хорошо промерзла зимой, даст летом больше урожая.

31 января именины отмечают Кирилл, Ксения и Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Емельян, Евгений, Ефрем, Иларион, Максим, Михаил, Николай, Сергей.

Кирилл: значение имени

Имя Кирилл происходит от древнегреческого слова, означающего "владыка", "господин".

Кириллы – ребята любознательные, у них хорошая память. Однако при этом они нередко бывают зазнайками и эгоистами. Любят, когда их хвалят.

В жены выбирают женщин статусных, с оглядкой на мнение окружающих. Ревнивы, причем сами изменяют редко. С тещей, как правило, не ладят.

У Кирилла отличная совместимость с женскими именами: Алла, Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Римма и Эльвира, а плохая – Валерия, Екатерина, Лидия, Майя, Марина, Надежда и Элеонора.

Имя Кирилл лучше всего подходит Весам, Овнам, Стрельцам и Водолеям.

Кирилл: именины по церковному календарю, покровители

Дни ангела Кирилл отмечает:

31 января – патриарх Кирилл Александрийский, схимонах Кирилл Радонежский (отец прп. Сергия Радонежского);

– патриарх Кирилл Александрийский, схимонах Кирилл Радонежский (отец прп. Сергия Радонежского); 17 февраля – прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский);

– прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский); 27 февраля – Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный (учитель Словенский);

– Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный (учитель Словенский); 18 марта – мч. Кирилл;

– мч. Кирилл; 22 марта – мч.Кирилл Севастийский;

– мч.Кирилл Севастийский; 31 марта – прп. Кирилл Астраханский, патриарх Кирилл Иерусалимский;

– прп. Кирилл Астраханский, патриарх Кирилл Иерусалимский; 3 апреля – епископ Кирилл Катанский (Сицилийский);

– епископ Кирилл Катанский (Сицилийский); 11 апреля – сщмч., диакон Кирилл Илиопольский;

– сщмч., диакон Кирилл Илиопольский; 11 мая – епископ Кирилл Туровский;

– епископ Кирилл Туровский; 17 мая – прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;

– прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский; 23 мая – мч. Кирилл Бастийский;

– мч. Кирилл Бастийский; 24 мая – Философ Моравский Кирилл (Константин), равноапостольный;

– Философ Моравский Кирилл (Константин), равноапостольный; 3 июня – епископ Кирилл Ростовский;

– епископ Кирилл Ростовский; 22 июня – патриарх Кирилл Александрийский, игумен Кирилл Белозерский, Кирилл Вельский;

– патриарх Кирилл Александрийский, игумен Кирилл Белозерский, Кирилл Вельский; 30 июня – прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;

– прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский; 22 июля – сщмч., епископ Кирилл Гортинский;

– сщмч., епископ Кирилл Гортинский; 15 августа – мч. Кирилл;

– мч. Кирилл; 19 сентября – сщмч., епископ Кирилл Гортинский;

– сщмч., епископ Кирилл Гортинский; 11 октября – схимонах Кирилл Радонежский;

– схимонах Кирилл Радонежский; 23 октября – прмч. Кирилл Зографский;

– прмч. Кирилл Зографский; 11 ноября – мч. Кирилл,

– мч. Кирилл, 20 ноября – прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский) (обретение мощей);

– прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский) (обретение мощей); 15 декабря – прп. Кирилл Филеот;

– прп. Кирилл Филеот; 21 декабря – прп. Кирилл Челмогорский (просветитель чуди).

День ангела Кирилла: поздравления

4 смс - 238 символов:

Кирюша милый, поздравляю!

Пусть в жизни будет все на 5!

Побед на всех фронтах желаю

И никогда, конечно, не скучать.

С тобой будет пусть судьба любезна

И будут рядышком друзья,

Пусть будет все вокруг чудесно.

Не отступает счастье никогда.

***

4 смс - 208 символов:

Кирилл, поздравляю тебя с праздником! Желаю сил и уверенности, надежных друзей и партнеров, духовного и карьерного роста, перспектив и исполнения желаний! Крепкого здоровья, путешествий и любящих людей рядом!

***

3 смс - 190 символов:

Ты давно уж всех девчонок

Обаял и поразил,

Парень, конечно, видный,

Мачо ты у нас, Кирилл.

Я желаю, чтобы сильным,

Благородным был всегда,

Побеждал в любви, работе,

Не грустил чтоб никогда.

***

4 смс - 210 символов:

Поздравляю от всей души тебя, дорогой Кирилл. Пусть жизни удается все и всегда, желаю не грустить и не отчаиваться никогда, пусть будет дорога жизни счастливой и доброй, а душа пусть будет открытой и свободной.

***

4 смс - 229 символов:

Красочных мгновений на пути.

Исполнения задуманных высот.

Расправляя крылья, ввысь лети,

Исключив, что кто-то подобьет.

Лишних денег и распахнутых дверей.

Любящих и преданных друзей.