Как оригинально поздравить Кирилла с Днем ангела 2019

Главред собрал самые душевные поздравления с праздником.
31 января православные отмечают День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
В народе праздник прозвали Афанасьев день или Афанасий-ломонос.
Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зима"В старину говорили, что именно с этого дня наступали самые суровые морозы. Однако с тех пор, климат немного сменился. Ранее синоптик уже объявил, когда в Украину вернутся холода.
В Афанасьев день принято проводить обряды по изгнанию нечистой силы.
По народным приметам, вьюга 31 января сулила позднюю весну, а ясная погода в полдень – раннюю. При этом считалось, что земля, которая хорошо промерзла зимой, даст летом больше урожая.
31 января именины отмечают Кирилл, Ксения и Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Емельян, Евгений, Ефрем, Иларион, Максим, Михаил, Николай, Сергей.
Кирилл: значение имени
Имя Кирилл происходит от древнегреческого слова, означающего "владыка", "господин".
Кириллы – ребята любознательные, у них хорошая память. Однако при этом они нередко бывают зазнайками и эгоистами. Любят, когда их хвалят.
В жены выбирают женщин статусных, с оглядкой на мнение окружающих. Ревнивы, причем сами изменяют редко. С тещей, как правило, не ладят.
У Кирилла отличная совместимость с женскими именами: Алла, Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Римма и Эльвира, а плохая – Валерия, Екатерина, Лидия, Майя, Марина, Надежда и Элеонора.
Имя Кирилл лучше всего подходит Весам, Овнам, Стрельцам и Водолеям.
Кирилл: именины по церковному календарю, покровители
Дни ангела Кирилл отмечает:
- 31 января – патриарх Кирилл Александрийский, схимонах Кирилл Радонежский (отец прп. Сергия Радонежского);
- 17 февраля – прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский);
- 27 февраля – Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный (учитель Словенский);
- 18 марта – мч. Кирилл;
- 22 марта – мч.Кирилл Севастийский;
- 31 марта – прп. Кирилл Астраханский, патриарх Кирилл Иерусалимский;
- 3 апреля – епископ Кирилл Катанский (Сицилийский);
- 11 апреля – сщмч., диакон Кирилл Илиопольский;
- 11 мая – епископ Кирилл Туровский;
- 17 мая – прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
- 23 мая – мч. Кирилл Бастийский;
- 24 мая – Философ Моравский Кирилл (Константин), равноапостольный;
- 3 июня – епископ Кирилл Ростовский;
- 22 июня – патриарх Кирилл Александрийский, игумен Кирилл Белозерский, Кирилл Вельский;
- 30 июня – прп. Кирилл Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
- 22 июля – сщмч., епископ Кирилл Гортинский;
- 15 августа – мч. Кирилл;
- 19 сентября – сщмч., епископ Кирилл Гортинский;
- 11 октября – схимонах Кирилл Радонежский;
- 23 октября – прмч. Кирилл Зографский;
- 11 ноября – мч. Кирилл,
- 20 ноября – прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский) (обретение мощей);
- 15 декабря – прп. Кирилл Филеот;
- 21 декабря – прп. Кирилл Челмогорский (просветитель чуди).
День ангела Кирилла: поздравления
4 смс - 238 символов:
Кирюша милый, поздравляю!
Пусть в жизни будет все на 5!
Побед на всех фронтах желаю
И никогда, конечно, не скучать.
С тобой будет пусть судьба любезна
И будут рядышком друзья,
Пусть будет все вокруг чудесно.
Не отступает счастье никогда.
***
4 смс - 208 символов:
Кирилл, поздравляю тебя с праздником! Желаю сил и уверенности, надежных друзей и партнеров, духовного и карьерного роста, перспектив и исполнения желаний! Крепкого здоровья, путешествий и любящих людей рядом!
***
3 смс - 190 символов:
Ты давно уж всех девчонок
Обаял и поразил,
Парень, конечно, видный,
Мачо ты у нас, Кирилл.
Я желаю, чтобы сильным,
Благородным был всегда,
Побеждал в любви, работе,
Не грустил чтоб никогда.
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4 смс - 210 символов:
Поздравляю от всей души тебя, дорогой Кирилл. Пусть жизни удается все и всегда, желаю не грустить и не отчаиваться никогда, пусть будет дорога жизни счастливой и доброй, а душа пусть будет открытой и свободной.
***
4 смс - 229 символов:
Красочных мгновений на пути.
Исполнения задуманных высот.
Расправляя крылья, ввысь лети,
Исключив, что кто-то подобьет.
Лишних денег и распахнутых дверей.
Любящих и преданных друзей.