Поздравления и открытки с Днем ангела Сергея

20 октября 2018, 07:30

"Главред" собрал самые душевные поздравления с именинами Сергея.

20 августа - день Ангела Сергея. "Главред" собрал открытки, поздравления для Сергея и вспомнил историю праздника.

Праздник отмечается в честь святого мученика Сергия

Сергий и Вахк были первыми военными сановниками Римской империи при дворе императора Максимиана в III нашей эры. Царь уважал их за смелость и справедливость, но услыхав, что оба они христиане, сменил любовь к ним на гнев. И однажды, когда совершалось жертвоприношение идолу, царь призвал Сергия и Вакха принять участие, но они открыто отказались повиноваться. Тогда царь приказал снять с них доспехи, одеть женские платья, на шею – тяжелые железные браслеты. В таком виде их водили по улицам Рима. Затем царь отправил их в Азию на истязание своему наместнику Антиоху.

Когда Антиох, ненавидящий христиан, стал призывать Сергия и Вакха отречься от Христа, избавив себя таким образом от бесчестия и мук, святые мученики ответили: "Честь и бесчестие, жизнь и смерть – все это одно и то же для того, кто ищет Царствия небесного".

Тогда Антиох приказал бросить Сергия в тюрьму, а его слуги начали мучить Вакха, и били бичами, пока не раздробили все тело. После его смерти палачи взялись за Сергия, которому надели на ноги железные сандалии с набитыми внутрь гвоздями и в таком виде погнали в город Ресафа в Сирии, где он был обезглавлен мечем.

Православные отмечает день памяти Сергия и Вакха 20 октября по григорианскому календарю и 7 октября по юлианскому календарю. Именно 7 октября был пострижен в монашество преподобный Сергий Радонежский. Он получил своё монашеское имя в честь мученика Сергия

Другой раннехристианский святой с этим именем — преподобномученик Сергий Синайский, пострадавший за веру около 312 года. Впоследствии церковь канонизировала нескольких преподобномучеников с этим именем, что послужило причиной его закрепления в церковной среде.

Значение имени Сергей

Значение имени Сергей: высокий, высокочтимый, почтенный, ясный.

Сергей — мужское славянское личное имя, восходит к лат. Sergius, римскому родовому имени, которое, в свою очередь, имеет этрусские корни. В греко-римской мифологии, Sergestus, прародитель рода Сергиев, был другом Энея. Этимология имени в этрусском языке неизвестна.

Именины и святые покровители Сергея

♦ Сергий Валаамский, преподобный. Чудотворец, основатель Валаамского монастыря на Ладожском озере, распространял православную веру в Карелии, 11 июля (28 июня), 24 (11) сентября;

♦ Сергий Обнорский, Муромский, Вологодский, преподобный, 20 (7) октября;

♦ Сергий Петроградский, архимандрит, священномученик, 13 августа (31 июля); ♦ Сергий Печерский, Послушливый, затворник, в Ближних (Антониевых) пещерах, 11 октября (28 сентября), 20(7)октября;

♦ Сергий Радонежский, игумен. Еще в детстве удивлял всех благочестием и строгим воздержанием. Избегал игр, усердно молился Богу, питался только хлебом и водой. По молитвам получил от Бога дар книжного разумения. Основал Троице-Сергиеву Лавру, был в ней игуменом. За святую жизнь и великие подвиги монашеские сподобился чудного явления ему в келье Божьей матери со святыми апостолами Петром и Иоанном. Был прозорлив и молитвами совершал чудеса. Благословил войско русское на Куликовскую битву. Среди ратников были монахи Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя, павшие в битве. Скончался Сергий Радонежский в 1392 г. Его святые мощи почивают в Троице-Сергиевой Лавре. 18 (5) июля, 8 октября (25 сентября).Сергий Римлянин, Росафский, мученик, 20 (7) октября.Сергий Савеаит, преподобный мученик, 2 апреля (20 марта).Сергий Синайский, преподобный мученик, 27 (14) января.Сергий Шухтомский (Шухтовский), схимонах, 1 июня (19 мая).

Поздравления с днем Сергея в стихах

Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.

* * *

Сергей, желаю счастья море,
Пускай не будет в жизни горя,
Пускай сопутствует успех,
Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

* * *

С Днём ангела тебя, Серёжа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.

* * *

Сергей, в твой праздник замечательный
Ты поздравленья прими.
Побед желаю основательных,
И встреч с хорошими людьми.
Счастливых дней, красивых праздников,
Большой и искренней любви.
И чтоб события прекрасные 
Венчали все года твои!

* * *

Сережа, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!

* * *

Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,
Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновенье.
Ты усади гостей за стол – И ждет огромное везенье!

* * *

Пусть не пугают жизни ураганы,
Страстей цунами, дел девятый вал,
Пускай, Серёжа, поздно или рано
Свершится то, что долго ожидал.
Пусть по плечу все будут испытанья,
Пускай судьба тебе благоволит,
Пускай твои все сбудутся желанья,
И будет путь любой тебе открыт.

* * *

Желаю, Серёж, сохранить непременноЗадор молодой, сердца жаркого пыл,Как мальчик: азартно, свежо, совершенно, -В красавицу-жизнь чтоб влюбленным ты был.Желаю мечтать, покорять, удивляться,Границы возможного двигать шутя,Надежным и сильным всегда оставаться.Любовь, верность, дружбу по-прежнему чтя.

* * *

Я желаю тебе в День рожденья, Сергей:Оставайся мужчиной и дальше,Если знаешь, что прав – говори, не робей,Обходись без обмана и фальши,Уважай всех друзей и семью береги,Будь с любимой порядочным, честным,На работу всегда, как на праздник беги!Сделай каждый свой день интересным!

* * *

Я другу в день рождения желаю Чудесного, хорошего всего. Тебя от всей души я поздравляю – Нельзя бояться в жизни ничего. Сергей, здоровья крепкого и счастья, Друзей хороших, преданных всегда, Любить родных любовью настоящей! Больших удач на долгие года!

Поздравления с днем Сергея в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках
  • Поздравления Сергею в картинках

Видео-поздравления с днем Сергея

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