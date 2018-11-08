Как поздравить с Днем ангела Дмитрия: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи самых душевных поздравлений Дим с именинами.
День святого Дмитрия в Украине отмечается 8 ноября. В этот день все Димы празднуют свои главные именины по церковному календарю.
Дмитрий: значение имени
Из древнегреческого языка "Дмитрий" переводится как "принадлежащий Деметре", то есть богине земли. Она была одной из самых почитаемых богинь олимпийского пантеона.
Имя "Дмитрий" символизирует плодородие и жизнеспособность. Подробнее о характере Дим читайте здесь.
Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе и смс
Димочка, от всей души тебя поздравляю. Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу.
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4 смс - 251 символ:
Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.
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У тебя своя логика жизни. У тебя свои, ни на кого не похожие цели и амбиции. Ты, как никто другой, умеешь рисковать, а после – праздновать заслуженную победу. Планированию своего успеха у тебя можно учиться бесконечно. Дмитрий, я поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы деловое чутье никогда тебя не подводило.
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4 смс - 222 символа:
Димка, дорогой, поздравляю от души. Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья.
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Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой Ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.
Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах и смс
3 смс - 199 символов:
Дмитрий, Дима, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Будь успешным, важным самым,
В гору пусть идут дела!
Ярких красок и улыбок,
Пожелать хочу тебе,
Чтоб не совершать ошибок,
Не случаться, чтоб беде!
***
Нынче Димы именины,
И хочу я пожелать,
Только светлые мгновенья
На пути своем встречать.
Пусть же Дмитрий, твой заступник,
От беды тебя хранит:
И ненастья все прогонит,
От болезней исцелит.
Ну, а ты всегда будь счастлив,
И по жизни не робей.
И иметь тебе желаю
Только преданных друзей.
***
4 смс - 205 символов:
Ты по жизни победитель,
Дима, Дмитрий, наш родной,
Пожелать хотим удачи,
Полон будет дом пусть твой!
От души хотим признаться,
Благодарны мы судьбе,
Что с таким прекрасным парнем
Свел нас случай на земле.
***
Дима, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
3 смс - 157 символов:
Дмитрий, дорогой,
Мы тебе желаем
Оставайся, наш родной,
Так же несгибаем.
Будь здоров и весел ты,
Чтоб кругом — удача.
И сбывались все мечты,
И никак иначе!
***
Добрый праздник – именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.
Пусть, любимый, улыбнется
Широко тебе удача.
И судьбой преподносится
Лишь хорошее в придачу.