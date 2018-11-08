Как поздравить с Днем ангела Дмитрия: поздравления на словах и в анимированных открытках

8 ноября 2018, 07:13

"Главред" собрал идеи самых душевных поздравлений Дим с именинами.

  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем ангела Дмитрия – картинки Фото из открытых источников

День святого Дмитрия в Украине отмечается 8 ноября. В этот день все Димы празднуют свои главные именины по церковному календарю. 

Дмитрий: значение имени

Из древнегреческого языка "Дмитрий" переводится как "принадлежащий Деметре", то есть богине земли. Она была одной из самых почитаемых богинь олимпийского пантеона.

Имя "Дмитрий" символизирует плодородие и жизнеспособность. Подробнее о характере Дим читайте здесь.

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе и смс

Димочка, от всей души тебя поздравляю. Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу.

***

4 смс - 251 символ:

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

***

У тебя своя логика жизни. У тебя свои, ни на кого не похожие цели и амбиции. Ты, как никто другой, умеешь рисковать, а после – праздновать заслуженную победу. Планированию своего успеха у тебя можно учиться бесконечно. Дмитрий, я поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы деловое чутье никогда тебя не подводило.

***

4 смс - 222 символа:

Димка, дорогой, поздравляю от души. Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья.

***

Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой Ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах и смс

3 смс - 199 символов:

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

***

Нынче Димы именины,

И хочу я пожелать,

Только светлые мгновенья

На пути своем встречать.

Пусть же Дмитрий, твой заступник,

От беды тебя хранит:

И ненастья все прогонит,

От болезней исцелит.

Ну, а ты всегда будь счастлив,

И по жизни не робей.

И иметь тебе желаю

Только преданных друзей.

***

4 смс - 205 символов:

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

***

Дима, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

3 смс - 157 символов:

Дмитрий, дорогой,

Мы тебе желаем

Оставайся, наш родной,

Так же несгибаем.

Будь здоров и весел ты,

Чтоб кругом — удача.

И сбывались все мечты,

И никак иначе!

***

Добрый праздник – именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

Пусть, любимый, улыбнется

Широко тебе удача.

И судьбой преподносится

Лишь хорошее в придачу.

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