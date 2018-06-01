Поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках и шуточные

1 июня отмечается День памяти благоверного великого князя Димитрия Донского, а все Димы празднуют свои именины.

Дмитрий: значение имени

Из древнегреческого языка "Дмитрий" переводится как "принадлежащий Деметре", то есть богине земли. Она была одной из самых почитаемых богинь олимпийского пантеона.

Имя "Дмитрий" символизирует плодородие и жизнеспособность.

Дмитрий: характеристика имени

Дима умен, находчив, общителен, трудолюбив. Он легко переносит и преодолевает любые трудности в жизни. В детстве болеет ларингитами и тонзиллитами.

Натура волевая, взрывная. С ним очень хорошо сотрудничать и сложно конкурировав. Дмитрий хороший руководитель. Добивается неплохих успехов и в жизни, и по службе. Из него выйдет отличный преподаватель, адвокат, врач, менеджер и т.д. Наиболее преуспевает в тех профессиях, которые связаны с искусством убеждения.

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Гибкость, быстрота, хваткость и точность дают ему возможность делать безошибочный выбор в бизнесе, женитьбе, сексе – романтическое влечение к женщинам не покидает его до глубокой старости. Дима любит домашний уют и комфорт, а также красивых женщин. Он очень влюбчив, без угрызений совести меняет свои симпатии, что зачастую приводит к повторным бракам. Однако своих детей без личной опеки и материальной помощи он не оставляет.

Трогательно и уважительно относится к матери.

Поздравления с Днем ангела Дмитрия прикольные

Поздравления, Дмитрий,

От меня прими,

Счастья я желаю

Тебе, сын земли.

Щедрым будь, богатым,

Как сама земля,

И иди по жизни

Мир большой любя.

Вдаль за горизонт

Пусть мечта ведет,

В земле обетованной

Тебя счастье ждет.

***

Дмитрий – имя непростое, гордо так звучит оно!

В именины стол накроем и поздравим мы его!

Как Донскому мы желаем всяческих тебе побед,

И шампанским мы стреляем, отгоняя кучу бед!

Смелым будь всегда, отважным, сильным будь врагам назло,

Не забудь, что в жизни важно, чтоб тебе всегда везло!

Если все пойдет не гладко, помни – мы с тобой всегда!

Нет ведь лучшего подарка, чем надежные друзья!

***

Так много праздников прекрасных,

Но именины лучше всех!

Деньков желаю Диме ясных,

Чтобы звучал повсюду смех!

Больших побед и шуток добрых,

И замечательных друзей.

И перемен хороших скорых,

И жить чтоб стало веселей!

***

Поздравления для Димы,

Ведь у Димы — именины!

Мы готовы поздравлять,

Имя Димы прославлять.

Дима — значит "мать — земля",

Вот в чем силушка твоя!

Щедр ты, Дима, на творенья

И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,

Хоть любить за четверых —

Сил на все тебе хватает:

Видно, имя помогает.

Нам ты дорог, ты любим —

Будь ты Ангелом храним!

Мы добра тебе желаем

И сердечно поздравляем!

***

Ты связан с землей навсегда,

И значит, земля — твое поле,

В котором ценою труда

Дается богатство и воля.

О, Дмитрий, храни тебя Бог

В прекрасных твоих упованиях,

В любви и тревогах дорог,

И в самых крутых испытаньях.