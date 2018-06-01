Поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках и шуточные

"Главред" собрал идеи поздравлений Дим с именинами.
1 июня отмечается День памяти благоверного великого князя Димитрия Донского, а все Димы празднуют свои именины.
Дмитрий: значение имени
Из древнегреческого языка "Дмитрий" переводится как "принадлежащий Деметре", то есть богине земли. Она была одной из самых почитаемых богинь олимпийского пантеона.
Имя "Дмитрий" символизирует плодородие и жизнеспособность.
Дмитрий: характеристика имени
Дима умен, находчив, общителен, трудолюбив. Он легко переносит и преодолевает любые трудности в жизни. В детстве болеет ларингитами и тонзиллитами.
Натура волевая, взрывная. С ним очень хорошо сотрудничать и сложно конкурировав. Дмитрий хороший руководитель. Добивается неплохих успехов и в жизни, и по службе. Из него выйдет отличный преподаватель, адвокат, врач, менеджер и т.д. Наиболее преуспевает в тех профессиях, которые связаны с искусством убеждения.
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Гибкость, быстрота, хваткость и точность дают ему возможность делать безошибочный выбор в бизнесе, женитьбе, сексе – романтическое влечение к женщинам не покидает его до глубокой старости. Дима любит домашний уют и комфорт, а также красивых женщин. Он очень влюбчив, без угрызений совести меняет свои симпатии, что зачастую приводит к повторным бракам. Однако своих детей без личной опеки и материальной помощи он не оставляет.
Трогательно и уважительно относится к матери.
Поздравления с Днем ангела Дмитрия прикольные
Поздравления, Дмитрий,
От меня прими,
Счастья я желаю
Тебе, сын земли.
Щедрым будь, богатым,
Как сама земля,
И иди по жизни
Мир большой любя.
Вдаль за горизонт
Пусть мечта ведет,
В земле обетованной
Тебя счастье ждет.
***
Дмитрий – имя непростое, гордо так звучит оно!
В именины стол накроем и поздравим мы его!
Как Донскому мы желаем всяческих тебе побед,
И шампанским мы стреляем, отгоняя кучу бед!
Смелым будь всегда, отважным, сильным будь врагам назло,
Не забудь, что в жизни важно, чтоб тебе всегда везло!
Если все пойдет не гладко, помни – мы с тобой всегда!
Нет ведь лучшего подарка, чем надежные друзья!
***
Так много праздников прекрасных,
Но именины лучше всех!
Деньков желаю Диме ясных,
Чтобы звучал повсюду смех!
Больших побед и шуток добрых,
И замечательных друзей.
И перемен хороших скорых,
И жить чтоб стало веселей!
***
Поздравления для Димы,
Ведь у Димы — именины!
Мы готовы поздравлять,
Имя Димы прославлять.
Дима — значит "мать — земля",
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.
Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых —
Сил на все тебе хватает:
Видно, имя помогает.
Нам ты дорог, ты любим —
Будь ты Ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!
***
Ты связан с землей навсегда,
И значит, земля — твое поле,
В котором ценою труда
Дается богатство и воля.
О, Дмитрий, храни тебя Бог
В прекрасных твоих упованиях,
В любви и тревогах дорог,
И в самых крутых испытаньях.