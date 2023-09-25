Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

Мужчина очень страдал, чтобы держать руку поднятой на протяжении такого долго времени, но теперь, скорее всего, ее не спасти.

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Мужчина держит руку вверху уже 50 лет / Фото: Reddit (padmanabhapillai, globalsweet)

Reddit уже давно является источником интересных материалов со всего мира, некоторые из которых могут шокировать, напугать или заинтриговать.

Так, пользователь padmanabhapillai поделился поразительным изображением пожилого мужчины с поднятой рукой с заголовком: "В Индии есть человек, который однажды поднял руку вверх и решил ее так и оставить. Почти 50 лет спустя его рука все еще находится в воздухе", пишет Unilad.

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Изображение очень заинтересовало людей, а некоторых даже напугало, поэтому сейчас активно обговаривают насколько оно реалистично.

Как сообщает Greek Reporter, изображенный на фотографии человек - Амар Бхарати, садху, что в индуизме означает "святой человек", вот уже почти пятьдесят лет он держит правую руку в воздухе, призывая к миру во всем мире.

Бхарати начал посвящать свою жизнь индуистскому божеству Шиве в 1970 г., оставив жену и троих детей в Нью-Дели. Всего три года спустя он начал поднимать руку как символ своей преданности и "борьбы против войн и за мир во всем мире", сообщает издание.

Однако это был нелегкий путь религиозного человека, который в итоге в течение двух лет испытывал мучительную боль, пока рука не потеряла чувствительность, а мышцы не засохли.

Амар Бхарати / Фото: Reddit (padmanabhapillai)

Причиной сохранения руки в вертикальном положении является вера индийских садху в мокшу, которая означает просветление или освобождение, достигаемое путем крайней самодисциплины как формы покаяния.

"Я не прошу многого. Почему мы воюем с нашими сыновьями между собой? Почему между нами так много ненависти и вражды? Я просто хочу, чтобы все индийцы и весь мир жили в мире друг с другом", - пояснил мужчина.

Теперь, спустя года, когда он держал руку поднятой во имя мира во всем мире, Бхарати больше не может ее согнуть.

У комментаторов на Reddit возникло множество вопросов о том, как этот человек прожил пятьдесят лет, держа руку над головой.

Один человек спросил, как Бхарати удается спать и не атрофировалась ли его рука, а другой ответил, объяснив эту теорию.

"Так и есть. Она атрофировалась много лет назад, и теперь он потерял всякую чувствительность. Я помню, что врачи в основном говорили, что потребуется операция, чтобы даже подтянуть ее обратно, и это не только небезопасно, но и очень мало шансов, что она когда-нибудь снова заработает. Если уж на то пошло, то делать это сейчас было бы еще опаснее, чем оставить все как есть".

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