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Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

Лидия Неплях
25 сентября 2023, 13:50 обновлено 25 сентября, 13:50
Мужчина очень страдал, чтобы держать руку поднятой на протяжении такого долго времени, но теперь, скорее всего, ее не спасти.

Мужчина держит руку вверху уже 50 лет
Мужчина держит руку вверху уже 50 лет / Фото: Reddit (padmanabhapillai, globalsweet)

Reddit уже давно является источником интересных материалов со всего мира, некоторые из которых могут шокировать, напугать или заинтриговать.

Так, пользователь padmanabhapillai поделился поразительным изображением пожилого мужчины с поднятой рукой с заголовком: "В Индии есть человек, который однажды поднял руку вверх и решил ее так и оставить. Почти 50 лет спустя его рука все еще находится в воздухе", пишет Unilad.

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Изображение очень заинтересовало людей, а некоторых даже напугало, поэтому сейчас активно обговаривают насколько оно реалистично.

Как сообщает Greek Reporter, изображенный на фотографии человек - Амар Бхарати, садху, что в индуизме означает "святой человек", вот уже почти пятьдесят лет он держит правую руку в воздухе, призывая к миру во всем мире.

Бхарати начал посвящать свою жизнь индуистскому божеству Шиве в 1970 г., оставив жену и троих детей в Нью-Дели. Всего три года спустя он начал поднимать руку как символ своей преданности и "борьбы против войн и за мир во всем мире", сообщает издание.

Однако это был нелегкий путь религиозного человека, который в итоге в течение двух лет испытывал мучительную боль, пока рука не потеряла чувствительность, а мышцы не засохли.

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл
Амар Бхарати / Фото: Reddit (padmanabhapillai)

Причиной сохранения руки в вертикальном положении является вера индийских садху в мокшу, которая означает просветление или освобождение, достигаемое путем крайней самодисциплины как формы покаяния.

"Я не прошу многого. Почему мы воюем с нашими сыновьями между собой? Почему между нами так много ненависти и вражды? Я просто хочу, чтобы все индийцы и весь мир жили в мире друг с другом", - пояснил мужчина.

Теперь, спустя года, когда он держал руку поднятой во имя мира во всем мире, Бхарати больше не может ее согнуть.

У комментаторов на Reddit возникло множество вопросов о том, как этот человек прожил пятьдесят лет, держа руку над головой.

Один человек спросил, как Бхарати удается спать и не атрофировалась ли его рука, а другой ответил, объяснив эту теорию.

"Так и есть. Она атрофировалась много лет назад, и теперь он потерял всякую чувствительность. Я помню, что врачи в основном говорили, что потребуется операция, чтобы даже подтянуть ее обратно, и это не только небезопасно, но и очень мало шансов, что она когда-нибудь снова заработает. Если уж на то пошло, то делать это сейчас было бы еще опаснее, чем оставить все как есть".

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