Бананы будут свежими аж 18 дней: женщина поделилась интересным лайфхаком

Бананы могут быть свежими и не портиться гораздо дольше, если выбрать правильное место для хранения.

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Как долго хранить бананы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бананы должны храниться неделями, не портясь, но стебель банана вырабатывает гормон роста растений - этиленовый газ, который помогает превратить затвердевший зеленый плод в нежный и сладкий, который мы все знаем и любим, пишет Mirror.

Отмечается, что бананы - не единственные фрукты, которые выделяют газ: яблоки, авокадо, манго, груши, персики и ягоды также производят этилен. Когда все они хранятся вместе, создается высококонцентрированное место для накопления газа. Фрукты будут перезревать один за другим, что в конце концов приведет к гниению.

Как долго хранить бананы

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Фермер и повар Бренда Андерсон, которая является основательницей компании Little Lost Creations, поделилась способом, как это предотвратить.

По её словам, если положить фрукты в холодильник, то это выведет их из зоны этилена, и это лучший способ сохранить их свежими.

"Моя подруга рассказала мне о том, что она попробовала. Мне показалось, что это звучит немного безумно, но я решила попробовать. Она сказала положить бананы в коричневый бумажный пакет для продуктов, плотно закрыть его и положить в холодильник. Она сказала, что кожура почернеет, но банан будет вкусным", - говорит фермерша.

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Бренда заметила, что распространенным заблуждением является то, что желтые фрукты нельзя хранить в холодильнике. Вероятно, это связано с тем, что кожура чернеет под воздействием низкой температуры, и большинство людей считают, что банан портится. Но если банан положить в холодильник на пике спелости, это остановит его дальнейшее созревание. Плоды внутри кожуры останутся свежими и их можно будет есть еще несколько недель.

"После двух с половиной недель хранения в холодильнике я достала свои бананы, чтобы попробовать их. Мне очень хотелось испытать этот метод", - сказала фермерша.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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