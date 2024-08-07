УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно остаться без сбережений: что будет, если хранить деньги в стеклянной банке

Анна Косик
7 августа 2024, 13:34
268
Поколениями передаются привычки хранить сбережения в тех или иных местах, однако стоит знать, в чем лучше хранить деньги дома, чтобы не остаться ни с чем.
Деньги в банке
В чем нельзя хранить деньги / Коллаж: Главред, фото: flickr

Хранение денег на первый взгляд довольно простая задача, ведь тайников в доме есть немало. Однако, если не знать, в чем лучше хранить бумажные деньги, можно с легкостью остаться без каких-либо сбережений.

Эксперт Виталий Ковтанюк в эфире ТСН рассказал, можно ли хранить деньги в стеклянной банке, холодильнике и других местах. По его словам, самым безопасным способом экономить деньги является банковский счет.

Однако, если вы не доверяете такому методу, или же имеете возможность хранить деньги только дома, то следует выбрать для них темное место с постоянной температурой и влажностью.

видео дня

Хранение денег в банке является не лучшей идеей, ведь, по его словам, там образуется конденсат и банкноты слипаются между собой. В холодильнике также постоянно меняется уровень влажности, что постепенно повреждает банкноты.

Возникает встречный вопрос, в чем хранить деньги, чтобы не испортились? Одним из самых безопасных вариантов является большой кошелек. Наличные также можно хранить в специальных вакуумных упаковках, которые защитят купюры от внешних факторов.

Еще один вариант, как лучше хранить деньги, это потайной сейф, или же ящик на замке. Вместе с купюрами, кстати, можно хранить драгоценности и кредитные карты.

Что такое ТСН?

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Другие новости о деньгах, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

банка деньги
Реклама

Главное за день

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ

15:08 Украина
Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

14:50 Мир
Жара накроет всю Украину: синоптик назвала дату повышения температуры

Жара накроет всю Украину: синоптик назвала дату повышения температуры

14:44 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 6239

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 5978

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз 4345

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар 2250

Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар

Последние новости

15:08

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИ

15:07

Полный рот крови: свидетельница рассказала о горе в семье Анджелины Джоли

15:07

В Украине уже готовиться лидер, который может осуществить мятеж в РФ - Буданов

14:59

Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде на Олимпиаде-2024: что она сделала

14:50

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБВидео

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
14:44

Жара накроет всю Украину: синоптик назвала дату повышения температуры

14:27

Переговоры Украины с Россией могут начаться уже в этом году - Золотарев

14:18

Билык показала сына-красавчика и обратилась за помощью

14:18

На мушке у Зеленского: какие бы последствия имела ликвидация Путина для Украины

Реклама
14:16

Вера Брежнева без макияжа показала лицо во всех подробностяхВидео

14:14

"РФ провела подсчеты": Буданов назвал, сколько людей нужно для прорыва на войне

13:38

Украинская оборона дает трещины: где смогли продвинуться оккупанты - FT

13:34

Можно остаться без сбережений: что будет, если хранить деньги в стеклянной банке

13:14

Удары по аэродромам РФ: аналитик озвучил неожиданные последствия для оккупантов

12:57

Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

12:57

Выступавшая в России певица набила себе Бандеру на бедре

12:51

Не переусердствуйте: что будет, если переесть арбуза - ответ гастроэнтерологов

12:47

Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки

12:24

Как посадить лук под зиму: садовод назвал условия, при которых урожая не будетВидео

12:13

"Затянулся на 3 месяца": Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

Реклама
12:11

Украина ожидает Patriot из Израиля: посол рассказал, принято ли решение

11:46

Мыслят нестандартно и удивляют: самые умные знаки зодиака

11:42

Впервые за долгое время: сын Софии Ротару показал ее новое фото и оставил послание

11:40

Сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди - Згурец

11:31

"Серийный прелюбодей, расист": дочь Илона Маска вывела отца на чистую воду

11:19

Надо найти ошибку на картинке за 4 секунды: сложная загадка на внимательность

11:09

У Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине: что предусматривает план

11:05

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Быки - это явно не ваш день, Собакам - тщеславие

10:55

Церковный праздник 8 августа: что запрещено делать в этот день

10:43

Возможен даже дефицит: в Украине будет "скачок" цен на популярный продукт

10:32

Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупомВидео

10:32

НАТО не будет чем ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ

10:06

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

09:59

На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

09:42

Сама намекнула: дочь Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности

09:34

Крупную или мелкую: какую картошку лучше сажать в следующем году

09:24

Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день

09:05

Вопреки заявлениям МО власти Курской области признались в активных боях на границе

09:00

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвВидео

08:52

Настя Каменских обратилась к Потапу и сделала громкое признание - детали

Реклама
08:21

Продвижение РФ в Нью-Йорке: удалось ли врагу захватить населенный пункт - ISW

08:10

Демография в Украине: алярмизм и реализммнение

07:58

"Они несчастные люди": Алена Мозговая впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери

07:17

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:02

Еще одна страна объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

06:10

Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждениймнение

05:45

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:13

Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

04:32

Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

03:50

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять