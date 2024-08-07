Можно остаться без сбережений: что будет, если хранить деньги в стеклянной банке

Поколениями передаются привычки хранить сбережения в тех или иных местах, однако стоит знать, в чем лучше хранить деньги дома, чтобы не остаться ни с чем.

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В чем нельзя хранить деньги / Коллаж: Главред, фото: flickr

Хранение денег на первый взгляд довольно простая задача, ведь тайников в доме есть немало. Однако, если не знать, в чем лучше хранить бумажные деньги, можно с легкостью остаться без каких-либо сбережений.

Эксперт Виталий Ковтанюк в эфире ТСН рассказал, можно ли хранить деньги в стеклянной банке, холодильнике и других местах. По его словам, самым безопасным способом экономить деньги является банковский счет.

Однако, если вы не доверяете такому методу, или же имеете возможность хранить деньги только дома, то следует выбрать для них темное место с постоянной температурой и влажностью.

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Хранение денег в банке является не лучшей идеей, ведь, по его словам, там образуется конденсат и банкноты слипаются между собой. В холодильнике также постоянно меняется уровень влажности, что постепенно повреждает банкноты.

Возникает встречный вопрос, в чем хранить деньги, чтобы не испортились? Одним из самых безопасных вариантов является большой кошелек. Наличные также можно хранить в специальных вакуумных упаковках, которые защитят купюры от внешних факторов.

Еще один вариант, как лучше хранить деньги, это потайной сейф, или же ящик на замке. Вместе с купюрами, кстати, можно хранить драгоценности и кредитные карты.

Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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