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Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

15 ноября 2021, 17:37

Как почистить стиральную машину в домашних условиях с помощью подручных средств.

Как почистить стиральную машинку
Как почистить стиральную машинку / ua.depositphotos.com/

Стиральная машина – незаменимая помощница по хозяйству, которая значительно облегчает жизнь современного человека. Однако жесткость воды, влага в барабане и образование накипи могут спровоцировать сбои в работе техники и вывести ее из строя.

Своевременная чистка стиральной машины станет лучшей профилактикой и защитой от поломок. К тому же это поможет уберечь расход электроэнергии и предотвратить образование неприятного запаха и грибков на внутренних поверхностях.

Начинать чистку стиральной машины необходимо с наружных элементов. Влажной тряпкой или губкой, смоченной в моющем средстве, нужно протереть поверхность. Затем нужно очистить первый фильтр – на шланге, через который вода попадает в прибор. Его нужно открутить и прочистить с помощью палки с ватным наконечником. Второй фильтр находится внизу и отвечает за слив воды. Из него нужно выпустить воду и прочистить ватным тампоном.

Чистка лотка для порошка и ополаскивателя

Зачастую лоток становится идеальной средой скопления плесени и грибка, поэтому регулярная чистка избавит вас от таких проблем.

Чистка лотка содой: разводим соду с водой в пропорции 1:1 и заливаем в лоток. Оставляем на один час, затем убираем остатки грязи влажной тряпкой.

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Чистка лотка уксусом: размешать 1 стакан уксуса в литре воды и добавить в контейнер. Выдержать 6-8 часов, затем промыть водой и протереть губкой.

Чистка лотка лимонной кислотой: один пакетик лимонной кислоты засыпаем вместо порошка и включаем режим стирки при температуре 60 градусов. После такой очистки запах значительно улучшится.

Как почистить стиральную машинку от плесени

Уплотнительная резинка – слабое место "стиралки", в котором любить расти плесень. Спровоцировать рост плесени на внутренних элементах прибора может режим экспресс-стирки при температуре 30-40 градусов. Стирка при 90 градусах – самое эффективное средство против образования грибка.

  • Избавиться от плесени на уплотнительной манжете поможет раствор медного купороса. Нанести смесь на тряпочку и тщательно протерев все проблемные места, оставить для воздействия на сутки, затем смыть моющим средством.
  • Можно также развести лимонную кислоту с водой и добавить стирального порошка. Эту смесь нанести на резинку и оставить на сутки.
  • При большом количестве плесени можно воспользоваться хлорсодержащим отбеливателем. Однако, увлекаться им не стоит, это может повредить резину.

Как почистить стиральную машинку от запаха

Если все внешние элементы чистые, а вас беспокоит запах плесени, убрать ее можно с помощью перекиси водорода и пищевой соды. В контейнер для порошка насыпать 200 грамм соды и 10 таблеток перекиси. Необходимо установить максимальный температурный режим и продолжительную стирку.

Избавить от затхлого запаха и остановить размножение грибка поможет также и уксус. Для этого необходимо 200 мл уксуса залить в лоток для порошка и включить "холостую" стирку при температуре 90 градусов. После окончания этой программы стирки поверхности протереть сухой тряпкой и включить быстрый режим без добавления чистящих средств.

Побороть неприятный запах и уничтожить плесень поможет и обычная белизна. Для этого необходимо влить по отсекам лотка 1 литр белизны, предварительно проверив, нет ли в барабане вещей. Ставим на стирку при температуре не менее 90 градусов. Через 10-15 минут трогаем стекло дверцы машинки, если оно сильно нагрелось, ставим прибор на паузу на 1-2 часа. После чего продолжаем программу. После слива воды включаем режим полоскания и в лоток для кондиционера наливаем столовый уксус до максимальной отметки. Ставим машинку на режим быстрой стирки и после этого полоскаем "стиралку" еще 2 раза.

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