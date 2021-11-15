Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

Как почистить стиральную машинку / ua.depositphotos.com/

Стиральная машина – незаменимая помощница по хозяйству, которая значительно облегчает жизнь современного человека. Однако жесткость воды, влага в барабане и образование накипи могут спровоцировать сбои в работе техники и вывести ее из строя.

Своевременная чистка стиральной машины станет лучшей профилактикой и защитой от поломок. К тому же это поможет уберечь расход электроэнергии и предотвратить образование неприятного запаха и грибков на внутренних поверхностях.

Начинать чистку стиральной машины необходимо с наружных элементов. Влажной тряпкой или губкой, смоченной в моющем средстве, нужно протереть поверхность. Затем нужно очистить первый фильтр – на шланге, через который вода попадает в прибор. Его нужно открутить и прочистить с помощью палки с ватным наконечником. Второй фильтр находится внизу и отвечает за слив воды. Из него нужно выпустить воду и прочистить ватным тампоном.

Чистка лотка для порошка и ополаскивателя

Зачастую лоток становится идеальной средой скопления плесени и грибка, поэтому регулярная чистка избавит вас от таких проблем.

Чистка лотка содой: разводим соду с водой в пропорции 1:1 и заливаем в лоток. Оставляем на один час, затем убираем остатки грязи влажной тряпкой.

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Чистка лотка уксусом: размешать 1 стакан уксуса в литре воды и добавить в контейнер. Выдержать 6-8 часов, затем промыть водой и протереть губкой.

Чистка лотка лимонной кислотой: один пакетик лимонной кислоты засыпаем вместо порошка и включаем режим стирки при температуре 60 градусов. После такой очистки запах значительно улучшится.

Как почистить стиральную машинку от плесени

Уплотнительная резинка – слабое место "стиралки", в котором любить расти плесень. Спровоцировать рост плесени на внутренних элементах прибора может режим экспресс-стирки при температуре 30-40 градусов. Стирка при 90 градусах – самое эффективное средство против образования грибка.

Избавиться от плесени на уплотнительной манжете поможет раствор медного купороса. Нанести смесь на тряпочку и тщательно протерев все проблемные места, оставить для воздействия на сутки, затем смыть моющим средством.

Можно также развести лимонную кислоту с водой и добавить стирального порошка. Эту смесь нанести на резинку и оставить на сутки.

При большом количестве плесени можно воспользоваться хлорсодержащим отбеливателем. Однако, увлекаться им не стоит, это может повредить резину.

Как почистить стиральную машинку от запаха

Если все внешние элементы чистые, а вас беспокоит запах плесени, убрать ее можно с помощью перекиси водорода и пищевой соды. В контейнер для порошка насыпать 200 грамм соды и 10 таблеток перекиси. Необходимо установить максимальный температурный режим и продолжительную стирку.

Избавить от затхлого запаха и остановить размножение грибка поможет также и уксус. Для этого необходимо 200 мл уксуса залить в лоток для порошка и включить "холостую" стирку при температуре 90 градусов. После окончания этой программы стирки поверхности протереть сухой тряпкой и включить быстрый режим без добавления чистящих средств.

Побороть неприятный запах и уничтожить плесень поможет и обычная белизна. Для этого необходимо влить по отсекам лотка 1 литр белизны, предварительно проверив, нет ли в барабане вещей. Ставим на стирку при температуре не менее 90 градусов. Через 10-15 минут трогаем стекло дверцы машинки, если оно сильно нагрелось, ставим прибор на паузу на 1-2 часа. После чего продолжаем программу. После слива воды включаем режим полоскания и в лоток для кондиционера наливаем столовый уксус до максимальной отметки. Ставим машинку на режим быстрой стирки и после этого полоскаем "стиралку" еще 2 раза.

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