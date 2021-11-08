Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 5 действенных и простых способов

Как почистить серебро / ua.depositphotos.com/

Любители серебряных украшений знают, что этот метал довольно капризный и может быстро потемнеть при неправильном уходе. Как почистить серебро дома, разобрался Главред.

Спровоцировать потемнение серебра могут процессы окисления из-за высокой влажности в помещении. Стоит обратить внимание и на лекарственные препараты. Изменение цвета металла могут вызвать те, в составе которых присутствует сера. Ускорить процесс может также и некачественный сплав.

Как почистить серебро содой

Фольга и сода – эффективные помощники против потемнения металла. Для того, чтобы быстро очистить серебро необходимо подогреть воду до кипения и добавить 15 граммов соды на каждые 100 мл. Смесь необходимо перемешать, а затем бросить в кастрюлю кусок алюминиевой фольги. Положите украшение в воду на 10 минут и помешайте деревянной лопаткой.

Как почистить серебро с нашатырем

Нашатырный спирт – одно из самых лучших средств, которое превосходно справляется с загрязнениями. Чтобы вернуть серебру прежний блеск, нужно развести нашатырь с водой в пропорции 1/10 и протереть смесью ювелирное изделие.

Как почистить серебро зубной пастой

Избавиться от потемнений поможет и зубная паста. Нужно взять маленький кусочек мягкой ткани и выдавить на нее каплю белой классической зубной пасты. Протирайте украшение тканью, пока оно не заблестит. Если изделие с узорами, почистить его можно с помощью самой мягкой зубной щетки.

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Как почистить серебро уксусом

Для чистки позолоченных серебряных изделий отлично подойдет 6 или 9-процентный раствор уксуса с водой. Достаточно просто оставить украшения в растворе на 1,5 – 2 часа. Затем их нужно ополоснуть и протереть насухо.

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Как почистить серебро лимонной кислотой

Лимонная кислота или сок помогут избавиться от небольшого потемнения. На 500 мл воды берем 100 мг лимонной кислоты. Эту смесь нужно довести до кипения. Ювелирное украшение необходимо прокипятить в растворе в течение 30 минут.

Как почистить серебро с камнями

Для жемчуга и перламутра необходимо выбирать только самые щадящие способы очистки, так как сильное воздействие может повредить камни. Серебряные изделия с янтарем лучше всего чистить у профессиональных реставраторов.

Опал, малахит, лунный камень и бирюза обладают низкой твердостью и для их чистки не подходят агрессивные средства. При их очистке лучше всего использовать обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Сапфир, гранат, рубин нельзя подвергать воздействию высоких температур. Поэтому чистка с кипячением для них не подходит. Лучшие средства для очистки серебра с полудрагоценными камнями: зубная паста, газировка или банановая кожура.

Изделия с бриллиантами, изумрудами, топазами, аквамарином довольно прочные, однако лучше избегать их чистки с применением кипячения.

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