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Как почистить утюг: натуральные и легкие способы

21 сентября 2020, 13:41

Если налет на поверхности утюга "схватывает" ткань, а не скользит по ней, пришло время чистки.

Утюг
Если налет на поверхности утюга "схватывает" ткань, а не скользит по ней, пришло время чистки / Pixabay

Когда пора чистить утюг? Если налет на поверхности утюга "схватывает" ткань, а не скользит по ней, это значит, что пришло самое время, чтобы почистить его поверхность.

Главред собрал натуральные легкодоступные ингредиенты.

В зависимости от того, какие вещества накапливаются в вашем утюге, лучше всего подходят разные методы, поэтому вы можете поэкспериментировать с одним или всеми.

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Средство для мытья посуды

Для утюга с антипригарным покрытием попробуйте такую ​​стратегию очистки, чтобы не поцарапать поверхность. Добавьте несколько капель жидкого средства для мытья посуды в воду и вытрите остатки бумажным полотенцем или мягкой тряпкой, смоченной мыльной водой.

Уксус

Вот еще один хороший вариант, который не поцарапает основание вашего утюга. Смочите бумажное полотенце или мягкую тряпку дистиллированным белым уксусом и протрите поверхность утюга, чтобы удалить грязь. Если все еще остались "кусочки", смочите чистое бумажное полотенце или тряпку в дистиллированном белом уксусе, положите холодный утюг на полотенце и дайте впитаться в течение 15-30 минут. Сотрите остатки.

Пищевая сода, соль, уксус

Смочите бумажное полотенце или тряпку водой или уксусом и обмакните уголок в пищевую соду или крупную соль. Очистите поверхность утюга. Пищевая сода реже поцарапает утюг, чем грубая соль.

Зубная щетка, ватные палочки или средства для чистки труб

Зубная щетка, ватные палочки и чистящие средства для труб - удобные инструменты для чистки подошвы утюга и отверстий для пара. Потрите подошву подошвы старой зубной щеткой, чтобы ослабить и удалить остатки, или используйте ее для удаления отложений (или остатков пищевой соды или соли) из вентиляционных отверстий. Ватные палочки и очистители для труб также хорошо удаляют отложения из паровых отверстий.

Дистиллированная вода

Залейте в утюг дистиллированную воду. Установите утюг на полную мощность и пар. (Некоторые утюги имеют настройку "чистка паром".) Дайте утюгу поработать, чтобы он выпустил пар и очистил вентиляционные отверстия. Вы также можете погладить старое полотенце в течение нескольких минут, чтобы пар смыл мусор на полотенце. Слейте оставшуюся воду из резервуара. Не добавляйте уксус в резервуар для воды.

лайф утюг чистка
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