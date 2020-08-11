Мартин Скорсезе подписал эксклюзивный договор с Apple

Мартин Скорсезе / REUTERS

Знаменитый Мартин Скорсезе, после того как начал разработку фильма "Убийцы цветочной Луны", согласился все свои фильмы в первую очередь показывать на Apple.

Студия Мартина Скорсезе Sikelia Productions будет показывать свои фильмы в первую очередь на Apple TV, пишет издание Deadline.

Мартин Скорсезе подписал многолетнее соглашение с Apple после того, как компания выделила его студии и ее партнеру Appian Way, которой руководит Леонардо Ди Каприо, около 200 миллионов долларов на производство триллера "Убийцы цветочной Луны".

Фильм планируется выпустить в 2021 году — как в стриминговом сервисе Apple TV+, так и в кинотеатральном прокате.

До этого Sikelia Productions, как и Appian Way во главе с Ди Каприо, сотрудничала с киностудией Paramount, но на фоне создания нового фильма, аккурат во время карантина были проведены новые переговоры.

Скорсезе основал свою кинокомпанию ещё в 2003 году и выпустил с ее помощью все свои последующие фильмы, как Отступники, Волк с Уолл-стрит и остальных.

Apple уже подписала себе подобные контракты с другими студиями: A24, Green Door под руководством Идриса Эльбы и Scott Free Productions Ридли Скотта.