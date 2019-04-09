Драка под офисом Зеленского: митингующие подрались из-за плаката

9 апреля возле главного офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве (ул. Новоселицкая, 7) около полусотни митингующих решили устроить протест, который уже ознаменовался дракой.

Сторонники действующего президента Петра Порошенко, которого Зеленский обошел в первом туре с перевесом голосов почти вдвое, а также провластные блогеры требовали пересдачи анализов шоуменом.

При этом на вопрос корреспондента Униан, что за митинг здесь проходит, все участники либо молчали, либо заявили, что не знают.

Читайте такжеЕвролабу, где сдавал анализы Зеленский, обвалили рейтинг в Facebook и GoogleПозднее у офиса появились несколько парней спортивного телосложения. Они вырвали плакаты у оппонентов, после чего завязалась драка, в которую пришлось вмешаться полиции. Дерущихся развели по углам, но они продолжают обвинять друг друга словесно, в том числе в том, что митинг их оппонентов проплачен.

Позднее стало известно, что двое мужчин задержаны.

Ранее у Зеленского ответили на призыв повторно сдать анализы. Анализы были сданы Владимиром Зеленским в соответствии с действующим законодательством.

Также у Зеленского рассказали подробности нападения Барны. Святослав Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя подобным образом.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

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Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.