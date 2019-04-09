Драка под офисом Зеленского: митингующие подрались из-за плаката

9 апреля 2019, 19:19

В дело вмешалась полиция.

  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан
  • Митинг у офиса Зеленского Униан

9 апреля возле главного офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве (ул. Новоселицкая, 7) около полусотни митингующих решили устроить протест, который уже ознаменовался дракой.

Сторонники действующего президента Петра Порошенко, которого Зеленский обошел в первом туре с перевесом голосов почти вдвое, а также провластные блогеры требовали пересдачи анализов шоуменом.

При этом на вопрос корреспондента Униан, что за митинг здесь проходит, все участники либо молчали, либо заявили, что не знают.

Читайте такжеЕвролабу, где сдавал анализы Зеленский, обвалили рейтинг в Facebook и GoogleПозднее у офиса появились несколько парней спортивного телосложения. Они вырвали плакаты у оппонентов, после чего завязалась драка, в которую пришлось вмешаться полиции. Дерущихся развели по углам, но они продолжают обвинять друг друга словесно, в том числе в том, что митинг их оппонентов проплачен.

Позднее стало известно, что двое мужчин задержаны. 

Ранее у Зеленского ответили на призыв повторно сдать анализы. Анализы были сданы Владимиром Зеленским в соответствии с действующим законодательством.

Также у Зеленского рассказали подробности нападения Барны. Святослав Юраш убежден, что народные депутаты не имеют права вести себя подобным образом.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Читайте такжеПальчевский рассказал, зачем анализы Зеленского отправили за границу

Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты. 

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
штаб митинг Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:46
Война не закончена: Украина понесла новые потери на Донбассе
19:27
Украина пригрозила кремлевской телепропагандистке Скабеевой последствиями в ПАСЕ
19:19
Драка под офисом Зеленского: митингующие подрались из-за плаката Фото Видео
19:10
"Не рассмешить и не встать на колени": У Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным
18:45
Стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко
18:06
Пасха и майские 2019: в Укрзализныце рассказали, сколько и куда добавят поездов
17:40
Макрон встретится с Порошенко и Зеленским – СМИ
17:28
Боевики "спалились" на использовании новейшего российского оружия на Донбассе: опубликованы фото Фото Видео
17:09
Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита
16:53
Сотрудники ФСБ "повязали" участника Правого сектора: опубликовано видео Видео
16:45
Главред ищет редактора ленты новостей
16:23
Maruv показала редкое фото с мужем
16:09
В Сеть "залили" видео того, как ВСУ грохнули по террористам под Авдеевкой Видео
16:04
"Позорная манипуляция": соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным
15:45
На Общественном рассказали, что сделают в случае срыва дебатов Порошенко и Зеленского
15:21
"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора Степанова
15:20
В Москве прощаются с Георгием Данелией: фото и видео Фото Видео
14:23
Названо главное условие исчезновения в Украине маршруток
14:20
Украина не должна свернуть с курса на вступление в ЕС и НАТО - Бурбак
14:16
"Это рассказ 18+": Тилль Линдеман прокомментировал роман со Светланой Лободой
13:59
Европа ищет диалога с Россией – эксперт
13:55
В Хмельницком школьницы били сверстницу по лицу и снимали унижения на видео Видео
13:38
Трагедия в Донецкой области: при разминировании прогремел взрыв, есть погибший и раненые Видео
13:17
Украину накроют дожди — синоптик Видео
13:15
"Зима близко": в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов
13:12
Как Порошенко и его гоп-компания превратились в нафталин мнение
13:00
Выборы 2019: экс-министр сказал, что грозит Украине в случае победы Порошенко Видео
12:59
Украине нельзя выходить из ПАСЕ в знак протеста – политолог
12:28
Поборовшая рак певица впервые выпустила песню после болезни Видео
12:24
Порошенко будет мстить украинцам за выбор Зеленского мнение
12:21
У Зеленского рассказали подробности нападения Барны
12:12
Эксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕ
12:10
Бунт на тонущем корабле: почему так важен демарш Степанова против Порошенко мнение
12:06
В Харькове разместили рекламные борды с Порошенко и Путиным, опубликовано фото
11:46
"Динозавры идут в атаку": Забужко "проехалась" по Зеленскому Видео
11:45
"Молодая и красивая!": Алла Пугачева покорила сеть дерзким образом
11:41
Возврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко мнение
11:25
В Раде создали межфракционное объединение За Зеленского
11:21
Голосовать во втором туре пойдут сразу четыре страны мнение
11:20
В ЕС оценили ближайшие перспективы членства Украины
10:56
Украина получила крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров Видео
10:47
Девушка дня Instagram: модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер Фото
10:26
Украина выдала РФ обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes
10:12
"Парад Петра Алексеевича": о чем Порошенко говорил на Свободе слова, и за что его раскритиковали в Сети Фото Видео
10:05
Британский парламент запретил жесткий Brexit
10:05
Еще раз о смоленской трагедии мнение
09:40
Почему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕ мнение
09:33
Экс-вратарь сборной "ЛНР" сыграл за сборную Украины
09:29
В Украину прилетят американские десантники
08:57
В Олимпийском оценили вероятную стоимость проведения дебатов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться