Тука прокомментировал "сильное загрязнение" водохранилища Донецка

Украинская сторона скоро получит более правдивые сведения о загрязнении водохранилища Донецка, сообщил Георгий Тука / Главред

Украинская сторона на протяжении недели получит более правдивую информацию о загрязнении Нижне-Кальмиусского водохранилища, расположенного в захваченном боевиками "ДНР" Донецке, чем ту, которую распространили пособники противника.

В случае необходимости Киев постарается предоставить оперативную помощь украинцам, живущим на неподконтрольной территории, рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире ObozTV.

Чиновник отметил, что власти нашей страны не имеют доступа к Нижне-Кальмиусскому водохранилищу, не могут повлиять на ситуацию, и им остается только призывать своих международных партнеров повлиять на боевиков.

"Пока мы пользуемся информацией, которую распространяют т.н. "министерства (здравоохранения - Ред.)". Но я надеюсь, на протяжении этой недели мы получим через другие источники более правдивую информацию", - сказал член Кабмина.

Напомним, в "минздраве ДНР" сообщили, что в Донецке вода из Нижне-Кальмиусского водохранилища сильно загрязнена. Пособники боевиков утверждали, что в воде в разы больше нормы фенолов, нефтепродуктов и марганца. Ранее в Сети поделились информацией, что в Донецке в реке Кальмиус дохнут раки и рыба.